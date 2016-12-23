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Bilim / Teknoloji

ABD, vize başvurusunda bulunanların sosyal medya hesaplarını inceliyor

Online başvuruda opsiyonel olarak sosyal medya sorusu getirildi

23 Aralık 2016 14:14

ABD'de devreye giren yeni vize uygulamasına göre, vize başvurularında artık kullanıcılara sosyal medya hesapları da sorulacak.

Shift Delete'de yer alan habere göre, kullanıcılar online sistemden başvuruyu yaparken, açılan dropdown menüde karşılarına artık sosyal medya hesaplarının adreslerini soran bir soru da çıkacak.

Bu soru opsiyonel olacak ve cevap verilmesi zorunlu olmayacak ancak vize başvurunuzu inceleyen görevli, adınızı sosyal medyada bulduğunda ve başvuruda sosyal medya hesabınızı vermediğinde, bazı sırlar sakladığınızı düşünerek vize başvurusunu reddedebilecek.

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ABDvize başvurususosyal medyaincelemeopsiyonel seçenek

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