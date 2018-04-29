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BBC Türkçe

ABD ve Türkiye'nin vizeleri askıya alma kararları kimi, nasıl etkileyecek?

İki ülke vize başvurularını karşılıklı olarak askıya aldı. Vizesi olmayan Türk vatandaşları yeni bir düzenlemeye kadar ABD'ye seyahat edemeyecek. ABD vatandaşları da aynı şekilde Türkiye vizesi başvurusu yapamayacak.

29 Nisan 2018 20:30

ABD ve Türkiye vize başvurularını karşılıklı olarak askıya aldı. Karardan, hali hazırda vizesi olanlar etkilenmeyecek.

Vizesi olmayan Türk vatandaşları ise yeni bir düzenlemeye kadar ABD'ye seyahat edemeyecek.

Türk vatandaşları bugün itibariyle Türkiye'de ABD vizesi başvurusu da yapamayacak.

Karar, bütün pasaport sahipleri için geçerli olacak. Buna, diplomatik pasaportlar da dâhil.

Bu, vatandaşların, diplomatik, turistik, iş, öğrenci, işçi ve gazeteci dâhil hiçbir vize başvurusunda bulunmayacağı anlamına geliyor.

ABD'nin Türk vatandaşlarına yönelik vize başvurusu kararı, Türkiye'deki başvuruları kapsıyor.

Ancak bu, her Türk vatandaşının Türkiye dışında ABD vizesi için başvurabileceği anlamına geliyor.

Zira, Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde bu konuda şu kural yer alıyor:

"Uluslararası kural; vize başvurunuzu daimi ikametinizin olduğu yerden yapmanızdır".

Dolayısıyla özel bir düzenleme olmaması halinde sadece yurtdışında ikameti bulunan Türk vatandaşları yurtdışında ABD vizesine başvurabilecek.

Diğer yandan Türkiye'nin misilleme kararı sonucu ABD vatandaşları da aynı şekilde Türkiye vizesi başvurusu yapamayacak.

ABD vatandaşları normal şartlarda Türkiye'ye girişlerinde gümrükte de vize alabiliyor.

Bu uygulamanın da çok kısa süre içinde kaldırılacağı öne sürülüyor.

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