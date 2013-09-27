ABD ve Türkiye'den radikalizme karşı 200 milyon dolarlık fon

ABD ve Türkiye ideolojik kaynaklı radikalizmle mücadele etmek için 200 milyon dolarlık bir fon oluşturuyor. Hedef Somali, Yemen ve Pakistan gibi ülkelerdeki radikal İslamcılarla mücadele etmek. Fon'un kuruluşunu Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve ABD Dışileri Bakanı John Kerry bugün New York'ta birlikte duyuracak.

Amerikan New York Times gazetesi ABD Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırarak yaptığı haberde, ABD ve Türkiye'nin "Küresel Sosyal Sorumluluk ve Kalkınma Fonu" ismiyle oluşturduğu fonun, Yemen, Somali ve Pakistan gibi ülkelerdeki radikal İslamcı hareketlere, insan kaynağını önlemeyi hedeflediğini belirtti.

Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin bugün ABD'nin New York kentinde düzenlenen "Küresel Kontr-Terör Forumu"nda söz konusu fonu oluşturduklarını açıklayacakları belirtildi.

İki ülkenin birlikte finanse ettikleri 200 milyon dolarlık "Küresel Sosyal Sorumluluk ve Kalkınma Fonu"nun 2014 yılının ortasında faaliyete başlayacağı ifade edildi.

"Küresel Sosyal Sorumluluk ve Kalkınma Fonu"na ABD ve Türkiye hükümetleri dışında, STK'lar da finans desteği verebilecek. Fon'un amacı terörist grupların insan kaynağını kurutmak.

Somali, Yemen ve Pakistan gibi ülkelerde, sosyal projeler geliştirerek, bu ülkelerdeki gençlerin "cihat" adı altında terörist gruplara katılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.