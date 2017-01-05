ABD ve Türkiye El Bab'ı görüşüyor

Suriye'de IŞİD'e karşı savaşan uluslararası koalisyonun sözcüsü ABD Hava Kuvvetleri Albayı John Dorrian, Washington'da gazetecileri yaptığı açıklamada Türk yetkililerle görüştüklerini söyledi.

Amerikan savaş uçaklarının Türk birliklerini geçen hafta desteklediğine dikkat çeken Dorrian, "Bir süredir takip edilecek yolla ilgili diplomatik görüşmeler devam ediyor... Türkiye'nin El Bab ve çevresinde operasyonlarına desteğin devam edeceğini bekliyoruz" dedi.

Pentagon sözcüsü Peter Cook da dün yaptığı açıklamada ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin geçen hafta Türkiye’nin talebiyle El Bab’da destek amaçlı uçuşlar gerçekleştirdiğini açıklamıştı.

Cook, Türkiye'nin talebi üzerinde geçen hafta Türk birliklerine destek amaçlı uçuşlar gerçekleştirildiğini söylemiş, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin IŞİD'in kontrolünde olan El Bab kenti yakınlarına düzenlediği destek uçuşlarının hava saldırısı olmadığını, sadece "görünür bir güç gösterisi" olduğunu söyledi.

Türkiye, ağustos ayında Suriye sınırının ötesinde başlattığı Fırat Kalkanı operasyonunda El Bab çevresine ulaşmıştı. Türkiye, El Bab çevresinde IŞİD'e karşı yürütülen operasyonlarda uluslararası koalisyonun mücadeleye destek vermediği eleştirisinde bulunmuş, koalisyonun hava desteği konusunda üzerine düşeni yapması çağrısında bulunmuştu.

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