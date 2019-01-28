ABD ve Taliban, Afganistan'da ateşkes ve barış görüşmeleri için anlaştı

BBC Türkçe

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, ülkesinin ve Taliban'ın 17 yıldır süren savaşa son verilmesini amaçlayan bir anlaşma imzalanması yolunda önemli aşama kaydettiklerini söyledi. Halilzad, bir çerçeve anlaşma üzerinde mutabakat sağlandığını açıkladı. Nihai anlaşmayla, Afganistan'da ateşkes ilan edilecek ve Taliban ile Afgan hükümeti arasında barış görüşmeleri yapılacak.

Zalmay Halilzad bu açıklamayı Kabil'de Afgan hükümetini müzakerelerle ilgili olarak bilgilendirmesinin ardından yaptı.

Amerikan New York Times gazetesine konuşan Halilzad, Taliban'ın "Afganistan'ın terör örgütleri için bir üs olarak kullanılmasını önleme" taahhüdünde bulunduğunu söyledi.

ABD ve Taliban heyetleri arasında Katar'da yapılan müzakereler 6 gündür devam ediyordu.

Ancak uzmanlar, Halilzad'ın son açıklamasına karşın Afganistan'da bir barış anlaşması imzalanmasının yıllar alabileceğini söylüyor.

Taliban: Afgan bakanlar kukla

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani daha önce Taliban'la doğrudan görüşmeler yapılması çağrısında bulunmuş ancak Taliban bu öneriyi, Afgan bakanları "kuklalar" olarak nitelendirip reddetmişti.

1996-2001 yılları arasında Afganistan'ı yöneten Taliban hala ülkenin önemli bir bölümünde kontrolü elinde bulunduruyor.

Afganistan'ın nüfusu yaklaşık 15 milyon ve halkın yarısı, Taliban'ın kontrol ettiği ya kontrol ettiği ya da düzenli saldırılar düzenlediği bölgelerde yaşıyor.

Taliban, ABD'de 2001'deki 11 Eylül saldırılarının ardından Afganistan'ı işgal etmişti.

Trump yönetimi, Afganistan'daki tüm ABD askerlerini geri çekmeyi gündemine aldı.

Ancak Washington bunun için ateşkes ilan edilmesini ve Taliban'ın Afgan hükümetiyle doğrudan görüşmeler yapmasını istiyor.

Taliban ise bu müzakerelere, hükümetin askerlerin çekilme takvimiyle ilgili net bir açıklama yapmasından sonra başlayacağını vurguluyor.

Her yıl binlerce sivil ölüyor

Birleşmiş Milletler verilerine göre Afganistan'daki çatışmalarda 2009'dan bu yana her yıl 6 ila 11 bin arasında sivil hayatını kaybetti.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, göreve geldiği 2014'ten bu yana çatışmalarda 45 binden fazla güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini söylemişti.

Ülkede halen 14 bin kadarı Amerikalı olmak üzere 39 ülkeden yaklaşık 22 bin yabancı asker var.

ABD Başkanı Donald Trump ise Afganistan'daki Amerikan askerlerinden ilk etapta yarısını geri çekmeyi değerlendiriyor.