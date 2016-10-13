ABD ve Rusya, Suriye görüşmelerine yeniden başlıyor

Washington ve Moskova, Suriye'de barışı sağlamak amacıyla yapılan ve ay başında çöken müzakarelerin Cumartesi günü yeniden başlayacağını duyurdu.

İsviçre'nin Lozan kentinde yapılacak görüşmelerde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı John Kerry bir araya gelecek.

Görüşmelere Türkiye, Suudi Arabistan ve İran'dan temsilcilerin de katılması bekleniyor.

Kerry, görüşmelerde Suriye'deki krizin sona ermesi için "çok taraflı bir yaklaşım" izleneceğini belirtti.

Taraflar sürdürülebilir bir çatışmasızlık ve insani yardımların devamı üzerinde anlaşmaya çalışacak.

ABD Dışişleri Bakanı, Lozan'ın ardından İngiltere'nin başkenti Londra'ya geçecek.

Görüşmelerin durdurulmasının ardından, Rusya ve Suriye hükümetinin Halep'teki hava saldırılarının arttığı bildiriliyor.

Bugün, muhaliflerin kontrolündeki Doğu Halep'teki Fardous mahallesinde, bir pazar yerini hedef alan hava saldırısında, aralarında çocukların da bulunduğu en az 15 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Muhalifler, Doğu Halep'e düzenlenen saldırılarda son 2 günde en az 75 kişinin öldüğünü bildirdi.