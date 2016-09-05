ABD ve Rusya arasında Suriye pazarlığı



Suriye'de ateşkes sağlanmasına yönelik ABD ile Rusya arasındaki görüşmelerden sonuç alınamadı. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan pazartesi günü yapılan açıklamada, iki ülke arasında Suriye'de sağlanacak ateşkes konusunda uzlaşma sağlanmadığı ve görüş farklılıklarının henüz giderilemediği belirtildi.

ABD ve Rusya dışişleri bakanları John Kerry ve Sergey Lavrov'un, pazar günü Çin'in Hangzhou kentindeki G20 Zirvesi kapsamında görüştükleri bildirildi. Pazar günü ateşkes sağlanabileceğine yönelik işaretler olduğu ve silahların susturulmasıyla Suriye halkına yardım ulaştırılabileceği belirtilmişti.

ABD ve Rusya'nın askeri yetkilileri haftalardır Suriye'de ateşkes sağlanmasına yönelik görüşmeler yürütüyor. İki ülke, Suriye'deki iç savaşta farklı taraflara destek veriyor. Rusya, isyancı gruplara yönelik hava saldırıları ile Suriye Devlet Başkanı Esad'a destek verirken ABD, ılımlı muhalif gruplar ile Kürt birliklerinin IŞİD'e karşı mücadelesine destek veriyor.

Almanya'dan Rusya'ya çağrı

Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter-Steinmeier, Moskova yönetimine Suriye'de ateşkesi sağlayacak anlaşmaya destek verme çağrısı yaptı. Steinmeier, “ABD'nin önerisi duruyor; Rusya şimdi gerçekten Suriye'deki çatışmaların sonlanmasıyla ilgilendiğini gösterebilir” şeklinde konuştu.

Steinmeier, Rusya'nın da Suriye'de çatışmaların ilelebet sürmesinden bir çıkarı olmayacağına dikkat çekerek“Moskova'da da diğer her yerde olduğu gibi Suriye krizinde bir askeri çözüm olamayacağı biliniyor” dedi.

Almanya Başbakanı Merkel ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in de G20 Zirvesi'ndeki Suriye'yi görüştükleri bildirildi. Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, ikilinin yaklaşık iki saat süren görüşmesinde ağırlıklı olarak Suriye'deki ateşkesin ülkede çatışmaların arasında kalan insanlara yardım edilmesine hizmet etmesi gerektiği üzerinde durulduğunu kaydetti.