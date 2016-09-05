T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

ABD ve Rusya arasında Suriye pazarlığı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya ile Suriye’deki ateşkes konusunda henüz uzlaşma sağlanamadığını açıkladı. Açıklamada iki ülke arasındaki görüş farklılıklarının sürdüğü belirtildi.

05 Eylül 2016 13:07


Suriye'de ateşkes sağlanmasına yönelik ABD ile Rusya arasındaki görüşmelerden sonuç alınamadı. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan pazartesi günü yapılan açıklamada, iki ülke arasında Suriye'de sağlanacak ateşkes konusunda uzlaşma sağlanmadığı ve görüş farklılıklarının henüz giderilemediği belirtildi.

ABD ve Rusya dışişleri bakanları John Kerry ve Sergey Lavrov'un, pazar günü Çin'in Hangzhou kentindeki G20 Zirvesi kapsamında görüştükleri bildirildi. Pazar günü ateşkes sağlanabileceğine yönelik işaretler olduğu ve silahların susturulmasıyla Suriye halkına yardım ulaştırılabileceği belirtilmişti.

ABD ve Rusya'nın askeri yetkilileri haftalardır Suriye'de ateşkes sağlanmasına yönelik görüşmeler yürütüyor. İki ülke, Suriye'deki iç savaşta farklı taraflara destek veriyor. Rusya, isyancı gruplara yönelik hava saldırıları ile Suriye Devlet Başkanı Esad'a destek verirken ABD, ılımlı muhalif gruplar ile Kürt birliklerinin IŞİD'e karşı mücadelesine destek veriyor.

Almanya'dan Rusya'ya çağrı

Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter-Steinmeier, Moskova yönetimine Suriye'de ateşkesi sağlayacak anlaşmaya destek verme çağrısı yaptı. Steinmeier, “ABD'nin önerisi duruyor; Rusya şimdi gerçekten Suriye'deki çatışmaların sonlanmasıyla ilgilendiğini gösterebilir” şeklinde konuştu.

Steinmeier, Rusya'nın da Suriye'de çatışmaların ilelebet sürmesinden bir çıkarı olmayacağına dikkat çekerek“Moskova'da da diğer her yerde olduğu gibi Suriye krizinde bir askeri çözüm olamayacağı biliniyor” dedi.

Almanya Başbakanı Merkel ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in de G20 Zirvesi'ndeki Suriye'yi görüştükleri bildirildi. Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, ikilinin yaklaşık iki saat süren görüşmesinde ağırlıklı olarak Suriye'deki ateşkesin ülkede çatışmaların arasında kalan insanlara yardım edilmesine hizmet etmesi gerektiği üzerinde durulduğunu kaydetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

ABD Dışişleri Bakanlığı RusyaSuriyeABDRusyaDışişleri BakanlığıJohn KerrySergey LavrovHangzhouG20 ZirvesiSuriye Devlet Başkanı EsadKürtIŞİDDışişleri Bakanı Frank Walter-Steinmeier MoskovaBaşbakanı Merkel

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24