ABD ve Rusya arasında 'Netanyahu' krizi

ABD, İsrail'in Gazze'de şu ana kadar 13 kişinin ölümüyle sonuçlanan operasyonunu desteklerken, Rusya'dan kınama geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye "orantısız" şiddeti kınandı. Filistinli militanlara da çağrıda bulunan Moskova, İsrail'e roket saldırılarına son vermesini istedi.

İsrail'in dün Hamas'ın askeri liderini öldürmesi sonrası karşılıklı saldırılar devam ediyor. Netanyahu karadan saldırıyla tehdit ederken, İsrail'de ilk kez can kaybı yaşandı. Gazze'den atılan roketle 3 İsrailli öldürüldü

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Aleksander Lukaşeviç, "İsrail'in güneyine düzenlenen roket saldırıları ile Gazze'ye "orantısız" şiddette, özellikle de sivilerin öldürülmesi kabul edilemez" dedi.

ABD: Hamas İsrail halkına saldırıyor

ABD Başkanı Barack Obama'nın ikinci kabinesinde ismi dışişleri bakanlığı için geçen ABD'nin BM'deki daimi temsilcisi Susan Rice ise, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına destek vererek, "Hamas ve diğer terörist örgütler İsrail halkına saldırıyor" şeklinde konuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, "Hamas ve diğer terörist organizasyonların İsrail halkına karşı giriştiği şiddetin hiçbir mazeret ve gerekçesi yok. İsrail'in kendisini savunma hakkını destekliyoruz'' denildi. Washington, İsrail'e yönelik saldırıların durdurulması için Hamas'a çağrı yaptı.

En büyük tepki Mısır'dan

Arap ülkeleri arasında İsrail'in Gazze'ye saldırısına en şiddetli tepki Mısır'dan geldi. İsrail'deki büyükelçisini geri çağırma kararı alan Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırısının kabul edilemez olduğunu belirterek, "Bu durum bölgede istikrarsızlığa yol açar" uyarısı yaptı.

"Gazze'deki halk ve Filistinlilerin yanında duracağız" diyen Mursi, "Gerekçe ne olursa olsun, İsrail'in Gazze'ye karşı giriştiği saldırı kabul edilemez" şeklinde konuştu.

Arap ülkeleri sessiz

Arap ülkelerinde, halk gösteriler düzenleyerek Gazze'ye saldırıyı kınarken, Ürdün, Suudi Arabistan ve Katar gibi ülkelerin liderleri sessizliğini koruyor.

İngiltere: Hamas sorumlu

İngiltere de, Ortadoğu'daki şiddet olaylarından Hamas'ı sorumlu tuttu. İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, bölgede şiddetin yayılmasından endişe ettiklerini söyledi.

Meşal: Direniş devam edecek

Hamas'ın siyasi lideri Halid Meşal ise Sudan'da yaptığı açıklamada, İsrail'e karşı direnişin devam edeceğini belirtti. Meşal, "Filistin'deki kadın ve erkekler direnişe devam edecekler" dedi.