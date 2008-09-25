ABD ve Pakistan askerleri sınırda çatıştı

Afganistan'daki ABD birlikleriyle Pakistan birlikleri, Pakistan-Afganistan sınırında bugün kısa süreliğine birbirlerine ateş açtı. Kabil'deki ABD askeri yetkililerince verilen bilgiye göre olay, daha önce de kamuoyuna açıklanan, 2 ABD helikopterine Pakistan birliklerinin ateş açması ile başladı.

Pakistan güçleri, karada ilerleyen ABD ve Afgan askerlerine refakat eden bu iki helikoptere ateş açınca, ABD askerleri Pakistanlı askerlere karşılık verdi. Bunun ardından Pakistan askerleri bu kez, karadaki ABD askerlerinin üzerine ateş açtı. Karşılıklı ateş yaklaşık 5 dakika sürdü