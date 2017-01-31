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Dünya
Deutsche Welle

ABD ve İsrail'den İran'a balistik füze suçlaması

ABD, İran'ın Ocak ayı sonunda orta menzilli balistik füze denediğini iddia etti. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Trump ile görüşmesinde İran'la yapılan nükleer anlaşmayı gündeme getirmesi bekleniyor.

31 Ocak 2017 13:41

ABD yönetiminin iddialarına göre, İran Ocak ayı sonunda orta menzilli balistik füze test etti. Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, "İran'ın füze fırlattığını biliyoruz" dedi. İncelemelerin sürdüğünü belirten Spicer, olayla ilgili daha fazla ayrıntı vermedi. ABD, konuyla ilgili olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) acil toplantıya çağırdı.

İsrail'in BM Büyükelçisi Danny Danon da Güvenlik Konseyi'ni 'derhal girişimleri ile Ortadoğu'yu tehlikeye atan İran'a' tepki göstermeye çağırdı.

BM kararnamelerini ihlal anlamına gelen füze denemelerinin İran'a yeni yaptırımlar uygulanması ile sonuçlanabileceğine dikkat çekiliyor. 2015 yılında kabul edilen BM kararnamesi ile İran'a nükleer silah yapımında kullanılabilecek füzelerin geliştirilmesi yasaklanmıştı.

Netanyahu-Trump görüşmesi 15 Şubat'ta

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Facebook hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Trump ile 15 Şubat tarihinde yapılması planlanan görüşmesinde, İran'a yönelik yaptırımların yenilenmesi konusunu gündeme getireceğini söyledi. Trump seçim kampanyası döneminde İran'la varılan nükleer anlaşmanın 'feci' olduğunu söylemiş ve anlaşmaya karşı olduğunu açıkça ifade etmişti.

İran'la Batılı ülkeler arasında varılan nükleer anlaşma uzun yıllar süren müzakerelerin ardından bir yıl önce yürürlüğe girdi. Anlaşma İran'ı uranyum zenginleşirime faaliyetlerini azaltma ve nükleer santralleri uluslararası denetime açmakla yükümlü kılıyor. Bunun karşılığında İran'a uygulanan yaptırımların peyderpey kaldırılması taahhüt edilmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

Afp/DW, BÖ/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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