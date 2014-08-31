ABD ve Irak ordusundan Amirli'deki 12 bin Türkmen'i kurtarma operasyonu

ABD ve Irak ordusu iki aydan uzun süredir IŞİD kuşatması altında olan ve yaklaşık 12 bin Şii Türkmen’in yaşadığı Amirli kasabası için operasyona başladı.

Irak Şam İslam Devleti'nin kuşattığı ve elektrik, su, gıda ve tıbbi malzeme sıkıntısı yaşayan Amirli kasabası için büyük operasyon başladı.

Cumartesi günü başlayan operasyona Irak ordusu, Şii milisler ve peşmerge birlikleri katılıyor. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Bağdat’ın isteği üzerine Amerli’ye insani yardım gönderdiklerini açıkladı. ABD’nin yanı sıra Avustralya, Fransa ve Büyük Britanya uçakları da yardım görevinde yer aldı.

Ayrıca Pentagon, ABD Başkanı Barack Obama’nın izniyle IŞİD’in Amirli halkına saldırmasını önlemek için sınırlı askeri operasyon da düzenlediklerini belirtti. Yapılan üç hava saldırısında IŞİD'e ait üç Humvee tipi cip, bir silahlı araç, bir kontrol noktası ve bir tank yok edildi.

Kısa bir süre önce açıklama yapan Birleşmiş Milletler, kent sakinlerinin yaşadığı koşulların ciddi ölçüde kaygı verici olduğunu belirtmişti.

Al Jazeera’ye konuşan Türkmenler ise söz konusu operasyonun başarısız olma ihtimaline karşı kendileri ve aileleri için mezar kazmaya başladıklarını söylemişti.

ABD'den IŞİD'e 118 saldırı

ABD ordusu, Musul Barajı yakınlarındaki IŞİD hedeflerine 5 yeni hava saldırısı düzenlediklerini açıkladı. Savaş uçakları ve insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırılarda IŞİD'e ait bir silahlı araç, bir muharebe mevzisi ve silahların yok edildiği, bir binaya da büyük çapta hasar verildiği belirtildi. Son saldırılarla beraber ABD ordusunun Irak'ta IŞİD'e karşı düzenlediği hava saldırısı sayısı 118 oldu.

Körfez ülkelerinden çağrı

Diğer yandan Cumartesi günü Cidde’de toplanan Bahreyn, Kuveyt, Oman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri dışişleri bakanları, “İslam’a karşı olan terörist ideoloji”ye karşı savaşmaya hazır olduklarını belirtti.

Suudi Arabistan Kralı Abdullah, “IŞİD’e karşı eylemde bulunulmazsa, bir ay içinde Avrupa’ya, sonraki ay da ABD’ye erişeceklerdir. Liderleri bu uyarımı ciddiye almaya çağırıyorum” dedi.

Kaynak: Al Jazeera