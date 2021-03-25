ABD ve İngiltere’den Myanmar ordusunun kontrolündeki şirketlere yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı, Myanmar’da yapılan darbenin ardından ordunun kontrolünde olan Myanmar Economic Holdings Public Company Ltd (MEHL) ve Myanmar Economic Corporation Ltd'yi (MEC) yaptırım listesine aldı. İngiltere ise, Arakanlı Müslümanlara yönelik ciddi insan hakları ihlallerini gerekçe göstererek sadece MEHL'yi yaptırım listesine aldı.

Myanmar'da ordunun 1 Şubat'ta yönetime el koymasının ardından ülke genelinde darbe karşıtı protestolar devam ederken, ABD ve İngiltere’den Myanmar ordusuna yönelik yeni yaptırımlar geldi. ABD Hazine Bakanlığı, Myanmar’da yapılan darbenin ardından ordunun kontrolünde olan Myanmar Economic Holdings Public Company Ltd. (MEHL) ve Myanmar Economic Corporation Ltd.'yi (MEC) yaptırım listesine alırken, yaptırımları "iğrenç şiddet ve istismarlara" bir yanıt olarak nitelendirdi.

Yaptırımlar ile söz konusu iki şirketin ABD’de bulunan tüm varlıkları dondurulurken, ABD vatandaşlarının ve şirketlerinin söz konusu şirketler ile iş yapması yasaklandı.

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“Yaptırımlar Myanmar halkına yönelik değil”

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise yaptığı açıklamada, Myanmar ordusunun "1 Şubat'tan bu yana kendi vatandaşlarına yönelik giderek daha rahatsız edici eylemlerde bulunduğunu" belirtti. "Bu eylemler özellikle darbeye öncülük edenleri, ordunun ekonomik çıkarlarını ve Burma ordusunun acımasız baskısını destekleyen fon akışlarını hedef alacak" diyen Blinken, yaptırımların Myanmar halkına yönelik olmadığını vurguladı.

Blinken, bu şirketlere yaptırım uygulanması ile ABD ve İngiltere’nin darbeden, şiddet ve istismardan sorumlu olanların cezalandırılmasına yönelik verilen taahhütlerin yerine getirileceğinin göstergesi olduğunu açıkladı.

ABD, Myanmar ekonomisinde kontrolü hedefliyor

Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Dairesi Müdürü Andrea Gacki yaptığı açıklamada, ABD'nin yaptırımları uygulayarak, askeri cunta için hayati öneme sahip Myanmar ekonomisinin önemli bölümlerinde kontrol etmeye hedeflediğini belirtti.

İngiltere’den MEHL’ye yaptırım

İngiltere ise, Arakanlı Müslümanlara yönelik ciddi insan hakları ihlallerini gerekçe göstererek sadece MEHL'yi yaptırım listesine aldı. (İHA)