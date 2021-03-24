Myanmar'da askeri cuntaya bağlı güvenlik güçleri, 7 yaşında bir çocuğu evinde öldürdü

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Askeri cuntanın demokratik yollarla seçilmiş hükûmeti devirdiği Myanmar'da ordu, Mandalay'da 7 yaşındaki bir çocuğu evinde öldürdü. Güvenlik güçlerinin asıl hedefinin kızın babası olduğu ifade edildi.

7 yaşındaki çocuk, kolluk kuvvetlerinin uyguladığı orantısız şiddetin en genç kurbanı oldu.

Reuters'a konuşa Mandalay cenaze servisi yetkililer, 7 yaşındaki çocuğun salı günü kurşun yaralarından öldüğünü söyledi.

Yerel medyaya göre polisler evinde babasını hedef aldığı sırada kız dizinde oturuyordu. Kurşun, babasının kucağındaki 7 yaşındaki kıza isabet etti.

Cunta sözcüsüne göre şu ana kadar 164 protestocu öldürüldü. Aktivistler ise kolluk kuvvetlerinin en az 261 kişiyi öldürdüğünü söylüyor.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, kendisine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atmasının ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Türkiye darbeyi kınamış, Batı ülkelerinden de darbeye yönelik çeşitli tepkiler ve eleştiriler gelmişti.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde çok sayıda kişi hayatını kaybetti, 1500'ün üzerinde kişi ise tutuklu bulunuyor.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.