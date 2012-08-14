ABD ve Hidistan'daki kuraklık gıda krizi endişesi yarattı

ABD ve Hindistan’daki kuraklığın gıda krizine yol açmasından endişe ediliyor. ABD’deki son yılların en büyük kuraklığı soya ve mısır fiyatlarının yükselmesine neden oldu. G20 harekete geçmeye hazırlanıyor.

ABD son yılların en büyük kuraklığıyla karşı karşıya. Ölçümlere göre, ABD’de 1895 yılından bu yana en sıcak haziran ayı yaşandı. Kuraklığın dünyanın en büyük mısır ve soya üreticisi olan ABD’de hasatlara yansıması da bekleniyor. Bu sene mısır ve soya hasatında yüzde 17’lik bir azalma meydana geleceği tahmin ediliyor.

Dünya Bankası’nın verilerine göre, bunun etkisi şimdiden hissedilmeye başlandı. Banka, haziran ayının ortasından bu yana buğday fiyatının yüzde 50, mısır fiyatının yüzde 45, soya fiyatının ise yüzde 30 dolayında arttığını duyurdu.

Fiyatların artması üzerine BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), ABD yönetiminden mısırın biyogaz üretimi için kullanılmasına derhal son verilmesini istedi. Kurum Başkanı Jose Graziano da Silva, “Financial Times” gazetesinde kaleme aldığı makalesinde, biyogaz üretiminden çekilen mısırın yem ve gıda olarak tüketilebileceğine dikkat çekti. Da Silva ayrıca, gıda arzına ilişkin tablonun zaten pek iç açıcı olmadığı, bunun hızlı bir şekilde bir krize dönüşebileceği uyarısında da bulundu.

Hindistan'dan talep artabilir

Öte yandan dünyanın en kalabalık ülkelerinden Hindistan’da da kuraklık nedeniyle bu sene mahsul alımında büyük düşüşler bekleniyor. Ülkede bu sene yağmur döneminde diğer yıllara kıyasla beşte bir oranında daha az yağmur yağdı. Normalde kendi gıda ihtiyacını kendisi karşılayabilen Hindistan’ın, bu sene yaşanan kuraklık nedeniyle gıda ithalatını artırabileceği, bunun da gıda fiyatlarını daha da yükseltebileceği belirtiliyor.

Bütün bu gelişmelerin, 2008 yılında yaşanan gıda krizi benzeri bir krizi tetiklemesinden korkuluyor. 2008 yılında pirinç fiyatı üç katına çıkmış, yoksul ülkelerde açlık tehlikesi baş göstermişti. Uluslararası Yardım Örgütü Oxfam’dan Marita Wiggerthale, “Şayet hububat fiyatları bu kadar yüksek kalmayı sürdürür, siyaset de buna hızlı ve kararlı bir şekilde müdahale etmezse açlık çekenlerin sayısı kat be kat artabilir” uyarısında bulundu. Şu anda dünya çapında bir milyar insan açlık tehdidi ile karşı karşıya bulunuyor.

Fransa ve ABD devrede

Bu krizin üzerine Fransa’nın önayak olmasıyla Yirmiler Grubu’nda (G20) bir acil durum forumu oluşturulmuştu. Fransa ve ABD şimdi de Yirmiler Grubu’nda artan fiyatlarına karşı önlem alınması için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Fransa Tarım Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ağustos ayının sonunda Fransa ile ABD’nin konuyla ilgili görüşme yapması, görüşmeye G20’nin şu anda dönem başkanlığını yürüten Meksika’nın da katılması bekleniyor. Acil durum forumunun toplanıp toplanmayacağına ise eylül başında karar verilecek. 2011 yılından bu yana var olan forum, gıda piyasalarındaki beklenmedik gelişmelere karşı ülkelerin birlikte çözüm üretebilmesini amaçlıyor. (Deutsche Welle Türkçe)