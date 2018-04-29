ABD ve Güney Kore'nin ortak tatbikatına tepki

ABD ve Güney Kore'nin 10 gün sürecek yıllık ortak askeri tatbikatı Kuzey Kore'nin ititrazlarına karşın başladı. Tatbikata, 17 bin 500 ABD ve 50 bin Güney Kore askeri katılıyor.

Kuzey Kore geçen hafta ABD'nin Pasifik Okyanusu'ndaki toprak parçası Guam Adası'na füze atma tehdidinde bulunmuş ancak daha sonra ABD'nin eylemlerini izleyeceğini açıklamıştı.

Pyongyang yönetimi, Kuzey Kore'nin işgaline hazırlık olduğunu iddia ettiği ABD ile Güney Kore'nin ortak tatbikatını "ateşe benzin dökmek" olarak nitelendiriyor

Tatbikat Güney Kore'de de tepki çekti. Pazartesi günü ülkenin bazı kentlerinde protesto gösterileri düzenlendi.

Washington ise tatbikatın savunma amaçlı olduğunu söylüyor.

Temmuz ayında Çin ve Rusya, Kuzey Kore'nin füze denemelerinin durması karşılığında ortak askeri tatbikata ara verilmesi önerisinde bulunmuştu.

Ancak ABD Genelkurmay Başkanı General Joseph Dunford geçen haftaki açıklamasında askeri tatbikatın "hiçbir düzeyde müzakarelerin bir parçası olarak masada olmadığını" ve Ulchi Freedom Guardian (UFC) isimli tatbikatların planlandığı gibi yapılacağını söyledi.

Kuzey Kore'nin resmi gazetesi Rodong Sinmun'da çıkan bir başyazıda ise tatbikatın durumu daha da kötüleştireceği yorumu yapıldı ve "kontrol edilemez nükleer savaş döneminden" söz edildi.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in de bugünkü açıklamasında Pyongyang'ın tatbikatı "durumu tırmandırma için bir bahane olarak kullanmaması gerektiği" söyledi.

ABD ile Güney Kore her yıl çok büyük sayıda asker ve ekipmanın dahil olduğu iki tatbikat düzenliyor. Foal Eagle/Key Resolve ilkbaharda, UFG ise sonbaharda yapılıyor.

Her ikiside de kara, hava ve denizde yapılıyor ve bilgisayar simülasyonları kullanılıyor. Güney Kore'de son yıllarda bunlara terör ve kimyasal saldırılara karşı tatbikatlar da eklendi.

Bazen bu tatbikatlara diğer müttefikler de katılıyor. Geçen yıl UFG'de 9 farklı ülke yer aldı.

Her iki tatbikat da bunların işgal için prova olduğuna inanan Kuzey Kore'yi öfkelendiriyor.

Geçen hafta Kuzey Kore'nin devlet medyası ABD'yi "işgal niyetini örtmek için savaş çığırtkanlığı yapmakla" suçladı.

Bu yıl başında ise ilkbahardaki tatbikat hakkında "saldırganların nükleer savaş şamatasını değerli nükleer adalet kılıcıyla önyeleceklerini" açıklamıştı.

Kuzey Kore tehditlerine karşın füze fırlatma ya da birliklerini yığma gibi güç gösterisinden ileri gitmiyor.

ABD ile Güney Kore yetkilileri ise 1953 yılında imzalanan karşılıklı savunma anlaşmasına dayanan tatbikatların sadece savunma amaçlı olduğunu ve dışarıdan gelecek bir saldırıya karşı hazırlık olduğunu söylüyor.