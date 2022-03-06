ABD ve Çin, Ukrayna krizini konuştu; Çin, Batı'yı Rusya'yla "eşit diyaloğa" çağırdı

T24 Dış Haberler

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, telefonda konuştu. Çin Dışişleri Bakanlığı'nın görüşmeden sonra aktardığına göre, Wang, "Ukrayna'daki durumun evrilmesinin Çin'in görmek istemediği bir durum" olduğunu söyledi.

Wang'ın Ukrayna krizinin diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesini önemli gördüklerinin altını çizdiği, ABD, Avrupa Birliği ve NATO'yu Rusya'yla "eşit diyaloğa" çağırdığı belirtildi. Wang'ın Blinken'a "NATO'nun doğuya genişlemesinin olumsuz etkisine dikkat etmeleri gerektiğini" söylediği belirtildi.

Konuşmanın ardından ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Blinken'ın Wang'a Moskova'nın temelsiz savaşı başlattığı için yüksek bir bedel ödeyeceğini söylediğini aktardı.