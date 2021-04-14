ABD ve Çin'in iklim temsilcileri, Şanghay'da bir araya gelecek

Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin'in Özel İklim Temsilcisi'nin, ABD'li mevkidaşı John Kerry ile görüşeceğini duyurdu.

Reuters'ta yer alan habere göre, Çin Dışişleri Bakanı Zhao Lijian, ABD İklim Özel Temsilcisi John Kerry ile Çin'in İklim Temsilcisi'nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP 26) öncesi Şanghay'da bir araya geleceğini duyurdu.

İklim temsilcilerinin COP26 üzerine görüş paylaşacakları belirtildi.

COP26, kasım ayında İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenecek.

Kerry, ABD’nin Çin ile ikili ilişkisini etkileyen uzun süredir devam eden anlaşmazlıklara rağmen iklim değişikliğiyle mücadele etmek için birlikte çalışabileceğinden umutlu olduğunu söylemişti.