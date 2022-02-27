ABD ve Avrupa Birliği Rusya'yı SWIFT sisteminden çıkarma kararı aldı

AB, ABD, İngiltere ve Kanada Rus bankalarının SWIFT sisteminden çıkartılması konusunda anlaştı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, belirlenen Rus bankalarının SWIFT küresel bankalar arası mesajlaşma sisteminden kaldırılacağını duyurdu. Leyen ayrıca Rus oligarkların finansal varlıklarını AB piyasalarında kullanmalarını yasaklamak için çalışacaklarını bildirdi.

ABD ve Avrupa Birliği bazı Rus bankalarını SWIFT sisteminden çıkarma kararı aldı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yaptığı açıklamada "Müttefikler Rusya'yı SWIFT sisteminden çıkarıyor. Rusya uluslararası finans sisteminden izole edilecek. Putin'in savaşı finanse etme yeteneği büyük ölçüde azalacak. Rusya Merkez Bankasının varlıklarını felç edeceğiz. Bu, işlemlerini donduracak, varlıklarını tasfiye etmesini imkansız hale getirecektir" dedi.

SWIFT sistemi nedir?

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication/ Dünya Bankalararası Finansal İletişim Topluluğu) 1973'te 15 ülkeden 239 bankanın katılımı ile kuruldu ve merkezi ise Belçika’da bulunuyor.



Başlıca amaçları finansal işlemleri standart hale getirmek ve kolaylaştırmak, maliyetleri düşürmek ve işlem risklerini azaltmak olan SWIFT sistemi yurt içi ya da yurt dışı bankalararası para transferini sağlıyor.



SWIFT'e 200'ü aşkın ülkedeki bankalar ve finans kurumları üye oldu. 2019 sonu itibarıyla üye banka veya finans kurumu sayısının 11 bini aştığı ifade ediliyor. SWIFT'in 25 üyeli yönetim kurulunda Rusya Merkezi Takas Kurumu Başkanı Eddie Astanin de yer alıyor.

Uzmanlar SWIFT sisteminden yasaklama gerçekleşirse uluslararası ticaretin yapılamayabileceğine dikkat çekiyor.



Rusya şu an Almanya'ya yıllık 45 milyar, Amerika'ya 30 milyar ve İngiltere'ye 28 milyar dolara yakın ihracat yapıyor.