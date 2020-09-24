ABD ve Almanya, Belarus'ta Lukaşenko'nun devlet başkanlığını tanımama kararı aldı

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ABD ve Almanya, 9 Ağustos'taki seçimleri tartışmalı bir biçimde "kazanan" ve dün yemin ederek yeni başkanlık dönemine başlayan Belarus lideri Aleksandır Lukaşenko'yu tanımayacaklarını bildirdi.

BuzzFeed'e açıklamalarda bulunanan bir ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "ABD Lukaşenko'yu Belarus'un seçilmiş meşru lideri olarak göremez" dedi. Sözcü, 9 Ağustos seçimlerinin sonuçlarının şaibeli olduğuna inandıklarını ifade etti.

Almanya hükûmet sözcüsü Steffen Seibert de yemin etmesine rağmen Lukaşenko'nun başkanlığını tanımayacaklarını söyledi.

Ülkesinde görevi bırakmasını talep eden protestolar sürerken Lukaşenko dün başkent Misnk'te gizli bir törenle yemin etti.

Belarus'ta protestolar muhalefetin 9 Ağustos'ta yapılan seçim sonuçlarının şaibeli olduğunu söylemesinin ardından başlamıştı. Merkezi Seçim Komitesi, sonuçlara göre geçerli oyların yüzde 80'ini 26 yıldır iktidarda olan Aleksandır Lukaşenko'nun aldığını açıkladı.

9 Ağustos'tan bu yana her pazar günü düzenlenen eylemlerde kolluk kuvvetleri protestoculara çok sert müdahalelerde bulundu ve muhalefetin önde gelen isimleri dahil olmak üzere birçok kişi gözaltına alındı.