ABD ve Alman istihbaratları Türkiye dahil 130 ülkeye gizli iletişim cihazı sattı, bütün hükümetleri dinledi

CIA ile BND'nin gizli sahibi oldukları İsviçre merkezli Crypto şirketinin sattığı kripto cihazları ve iletişim hatları üzerinden Soğuk Savaş döneminde 130'dan fazla ülkenin en gizli sırlarına vakıf olduğu ortaya çıktı. Washington Post'un haberinde, konuya ilişkin "On binlerce kişinin katledilmesinden haberdar oldular, ama seslerini çıkarmadılar" denildi.

The Washington Post gazetesi, Almanya'nın kamusal yayın kuruluşu ZDF ve İsviçre'nin kamusal radyo televizyonu SRF'nin ortak araştırma haberi, 'yüzyılın istihbarat darbesini' ortaya çıkardı. 'Darbenin' başında ABD'nin Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA ile Batı Almanya'nın Dış İstihbarat Servisi BND var.

Sputnik'in aktardığına göre, üç medya kuruluşunun #Cryptoleaks (Crypto sızıntıları) etiketi altında yayımladığı araştırma, gizli CIA ve BND belgelerine dayanıyor.

2. Dünya Savaşı'ndan beri küresel çapta istihbarat servisleri için kripto cihazları ve iletişim hatları üreten İsviçre merkezli Crypto AG şirketinin gizli sahibinin CIA olduğu, bu operasyonu BND ile birlikte yürüttüğü belirtildi.

NATO müttefikleri dahil 130'dan fazla ülke

CIA ile BND ajanları, ayaklarını uzatıp Crypto AG'nin şifreleme makineleri sattığı istihbarat servislerinin iletişimlerini takip ediyordu, böylece onların tüm sırlarına vakıf oluyordu. Crypto AG'nin satış yaptığı ülkelerin sayısı ise 130'u geçiyor.