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Dünya
Deutsche Welle

ABD ve AB yaptırımları sertleştirdi

Batı ülkeleri ve Rusya arasındaki Ukrayna krizi büyüyor. ABD ve AB, Rusya’ya yönelik uyguladığı yaptırımları sertleştirme kararı aldı. Ukrayna'nın doğusunda ise tansiyon hâlâ yüksek.

28 Nisan 2014 20:59


ABD, Rus hükümetinin yedi üyesi ve hükümetle bağlantılı 17 Rus şirketi hakkında daha yaptırım uygulama kararı aldı.

Yaptırım listesini genişleten Washington, söz konusu kişi ve kuruluşların ABD’deki banka hesaplarının dondurulduğunu ve ABD’ye de girişlerinin yasaklandığını açıkladı. Ayrıca Rusya’ya askeri amaçlı yüksek teknoloji ihracatı yapan ABD şirketlerine de sert koşullar getirildiği bildirildi.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, yaptırımların, Rusya’nın Ukrayna’da devam eden "yasadışı operasyonlarına" ve "provokasyonlarına" bir yanıt olduğu belirtildi. Cenevre’de nisan ayı ortalarında yapılan görüşmelerden bu yana Rusya’nın yükümlülüklerini yerine getirmek ve krizin giderilmesini sağlamak için hiçbir girişimde bulunmadığına dikkat çeken Beyaz Saray, Ukrayna’nın doğusunda yaşanan son şiddet olaylarında Rusya’nın da rol oynadığını vurguladı.

ABD daha önce de 16 üst düzey Rus hükümet yetkilisine yaptırım uygulama kararı almıştı.

Avrupa Birliği ülkelerinin temsilcileri de Brüksel’de pazartesi günü bir araya geldikleri toplantıda, Rusya’ya yönelik yaptırımların sertleştirilmesi konusunda anlaşmaya vardı. Rusya vatandaşı 15 kişiye Avrupa Birliği’ne giriş yasağı getirilirken, bu kişilerin banka hesapları da donduruldu.

Moskova'dan açıklama

ABD’nin yaptırım kararıyla ilgili Rus haber ajansı Interfax’a açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Rabkov, ABD'nin ‘gerçeklikleri’ kaybettiği eleştirisinde bulundu.

Rusya’nın da karşı önlemler alacağını belirten Rabkov, yaptırımlarla ilgili açıklanan metinde Ukrayna’daki gelişmelerin tamamen yanlış yorumlandığını söyledi.

Ukrayna'nın doğusu gergin

Bu arada Ukrayna’nın doğusunda ise şiddet olayları devam ediyor. Bölgedeki yetkililer, Hardov Belediye Başkanı Gennadi Kernes’in sırtından vurulduğunu bildirdi. Kernes’in sağlık durumunun geçirdiği ameliyatın ardından stabil olduğu açıklandı.

Rusya yanlıları tarafından kaçırılan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı AGİT üyesi askeri gözlemcilerin serbest bırakılması için ise çabalar sürüyor. AGİT, kaçırılanların derhal serbest bırakılması çağrısında bulunurken, Alman hükümetinin sözcüsü Steffen Seibert de bu kişilerin alıkonulmasının hiçbir hukuki dayanağı bulunmadığını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la bir telefon görüşmesi yapan Almanya Dışişleri Bakanı Frank – Walter Steinmeier de Lavrov'dan gözlemcilerin serbest bırakılması için Rusya'nın da daha fazla çaba göstermesini talep etti. Kaçırılan gözlemcilerden 4'ü Alman.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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