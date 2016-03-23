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Dünya
Deutsche Welle

ABD vatandaşlarını uyardı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Brüksel'deki terör saldırılarının ardından Avrupa'ya seyahat edecek vatandaşlarını uyardı.

23 Mart 2016 13:29


ABD Dışişleri Bakanlığı'nın duyurusunda, "terör örgütlerinin Avrupa genelinde saldırı düzenlemeyi planladığı" belirtildi.

Spor etkinlikleri, turistik alanlar, restoranlar ve toplu taşıma araçları muhtemel saldırı hedefleri arasında sayıldı.

'Kalabalıklardan uzak durun'

ABD vatandaşları kamuya açık yerlerde ve toplu taşıma araçlarında kalabalıklardan uzak durmaya ve dikkatli olmaya çağrıldı.

Uyarının şimdilik 20 Haziran'a kadar geçerli olduğu vurgulandı.

Brüksel'i Salı günü sarsan saldırılarda yaralananlar arasında birçok ABD vatandaşı da bulunuyor. Bunlar arasında 4 Mormon misyonerin yanı sıra ailesiyle birlikte seyahat eden bir ABD askeri de bulunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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ABD Dışişleri Bakanlığı BrükselAvrupaDışişleri BakanlığıHaziranSalıABDMormonDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/NH/GA

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