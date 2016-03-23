ABD vatandaşlarını uyardı



ABD Dışişleri Bakanlığı'nın duyurusunda, "terör örgütlerinin Avrupa genelinde saldırı düzenlemeyi planladığı" belirtildi.

Spor etkinlikleri, turistik alanlar, restoranlar ve toplu taşıma araçları muhtemel saldırı hedefleri arasında sayıldı.

'Kalabalıklardan uzak durun'

ABD vatandaşları kamuya açık yerlerde ve toplu taşıma araçlarında kalabalıklardan uzak durmaya ve dikkatli olmaya çağrıldı.

Uyarının şimdilik 20 Haziran'a kadar geçerli olduğu vurgulandı.

Brüksel'i Salı günü sarsan saldırılarda yaralananlar arasında birçok ABD vatandaşı da bulunuyor. Bunlar arasında 4 Mormon misyonerin yanı sıra ailesiyle birlikte seyahat eden bir ABD askeri de bulunuyor.