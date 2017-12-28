ABD vatandaşlarına vize yasağı kaldırıldı  

İbrahim YILDIZ / İSTANBUL,(DHA)-ABD ile Türkiye arasındaki vize krizinin çözülmesinin ardından başta Atatürk Havalimanı olmak üzere sınır kapılarında ABD vatandaşlarına vize verilmesi konusunda talimat yazısı gönderildi.

ABD\'nin Ankara Büyükelçiliği, bugün resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye\'deki vize hizmetlerinin yeniden başladığını duyurmuştu. Bunun üzerine Türkiye ise ABD vatandaşlarına uygulanan vize kısıtlaması kaldırıldı. Yetkililer, kısıtlamanın kaldırılmasının ardından Atatürk Havalimanı başta olmak üzere sınır kapılarına bir yazı göndererek ABD vatandaşlarına vize verilmesi konusunda talimat verdi.

THY\'DEN BİLET MÜJDESİ

Türkiye ile ABD arasında Ekim ayında başlayan vize krizinin çözülmesiyle birlikte daha önce bilet almalarına rağmen vize alamadıkları için ABD\'ye gidemeyen yolculara bir müjde de Türk Hava Yolları\'ndan geldi.

Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada 9 Ekim tarihine kadar biletlerini almış olan yolcuların Türkiye ve ABD çıkışlı biletlemeleri için 9 Ocak 2018 tarihine kadar yapılacak seyahat ve işlemlerde geçerli olmak üzere ücretsiz değişiklik yapılabileceğini duyurdu. Krizden önce vize almak için bilet alan ancak uçamayan yolcuları kapsayan düzenlemede yolcuların rezervasyon ve güzergâh değişikliği ile iade talepleri ve bilet sürelerini herhangi bir ücret farkı ve ceza ödemeden 9 Ocak 2019\'a kadar uzatılabileceğini de açıkladı.