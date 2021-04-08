Ölümden döndü, hastanede kesilen 1.7 milyon dolarlık faturayla şoke oldu!

Meksika'da Guadalajara şehrindeki bir apartmanda meydana gelen patlamada yaralanan ABD vatandaşı Alexis Hernandez'e Teksas eyaletindeki askeri hastanede gördüğü 7 aylık tedavinin ardından hükümet tarafından 1.7 milyon dolar fatura kesildi.

Latin Amerika Sağlık Sistemi Koronavirüs'e hazırlıksız yakalanırken, kıtadaki hastanelerin yatak ve tedavi ücreti talebi insanları şaşırtıyor.

ABD vatandaşı Alexis Hernandez, 2019 yılında tıp öğrenimi için gittiği Meksika’nın Guadalajara şehrine taşındı. Hernandez, taşındığı evde sıcak su için ısıtıcıyı açmaya gittiği sırada patlama meydana geldi. Alevlerin binayı sardığı olayda Hernandez’in yangından sağ kurtulmak için alevlerin arasından geçerek apartmandan çıkmayı başardı.

"19 ameliyat geçirdi"

Hernandez'in yangında yüzü başta olmak üzere vücudunun büyük bir kısmında meydana gelen yanıkların tedavisi için Teksas eyaletinin San Antonio kentindeki ABD Ordusu Cerrahi Araştırma Enstitüsü’ne kaldırıldı. Hernandez’in tedavi sürecinde 19 ameliyat ve saatlerce fizik tedavi gördü.

Alexis Hernandez, "Hayatım boyunca asla böyle bir şey yaşamayı beklemiyordum. Böyle bir acıyla yaşamak zorunda kalacağımı hiç düşünmemiştim. Sıfırdan başlıyorum. Nasıl yürüyeceğimi, yemek yiyeceğimi, nefes alacağımı, göreceğimi, giyineceğimi, her şeyi nasıl tekrar yapacağımı öğreniyorum" dedi.

"Sağlık sigortası tedavi masraflarını ödemeyi reddetti"

Hernandez, Porto Riko’daki oturduğu evin adresine ABD Hazine Bakanlığı tarafından fatura gönderildiğini belirtti.

7 aylık tedavi masrafının 1.7 milyon dolar olduğunu öğrendiğinde şoke olduğunu kaydeden Hernandez, sağlık sigortası şirketinin kazanın Meksika'da yaşandığı gerekçesiyle ödemeyi üstlenmeyi reddettiğini dile getirdi. Hernandez'in dönemin Başsavcısı William Barr ve Hazine ve Savunma Bakanlığı'na borcun affedilmesine yönelik resmi başvurularda bulunduğu, talebe geri dönüş yapılmadığı söyledi. Hernandez borcun nasıl ödeneceği konusunda hiç bir fikri olmadığını söyledi. (DHA)