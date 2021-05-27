ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi raporu: Dünya kokain ticaretinin yüzde 24'ü Venezuela üzerinden

ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi'nin (DEA) Mart ayında yayınladığı rapora göre dünya kokain ticaretinin yaklaşık yüzde 24'ü Venezuela üzerinden yapılıyor. Bu durum dünya uyuşturucu rotası olarak ülkeyi önemli bir merkez haline getiriyor.

DEA Uluslararası Operasyon Birimi'nin eski yöneticilerinden Mike Vigil'in açıklamasına göre; Venezuela üzerinden senede 150-200 ton kokain deniz yoluyla Avrupa'ya, hava yoluyla da Orta Amerika ülkesi Honduras'a gönderildiği tahmin ediliyor. Uyuşturucu ticaretinin önemli bir kısmının devlet kontrolündeki liman ve havaalanlarından yapıldığını, bu büyüklükteki uyuşturucu sevkiyatının asker ve bürokrat desteği olmadan yapılamayacağını belirten Vigil, zaten kendilerinin de iktidara mensup bazı kişi ve kurumların uyuşturucu ticaretine bulaştığını bildiklerini iddiasını dile getirdi.

Amerika'nın Sesi'nin aktardığına göre; ABD Adalet Bakanlığı tarafından da geçmişte Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve bazı üst düzey hükümet yetkilileri hakkında uluslararası uyuşturucu kaçakçılığında rolleri olduğu gerekçesiyle Trump döneminde bir iddianame hazırlanmış ve bu kişilerin yakalanmasını sağlayacak bilgileri verenlere ödül verileceği duyurulmuştu.

3 bin kişilik silahlı güçler ile uluslararası suç örgütlerinin merkez üslerinden biri

Venezuela Adli Bilimler Enstitüsü Başkanı Fermin Marmol'un belirttiğine göre, Avrupa'ya ulaşan kokainin yüzde 51'i Venezuela'daki limanlardan yola çıkıyor. Kolombiya kaynaklı kokainin sınırdan geçirilerek Venezuela'ya ulaştığını ve bunun da, sınır bölgelerinde faaliyet gösteren ve yaklaşık 3 bin kişilik silahlı güce sahip olduğu tahmin edilen suç örgütlerinin etkinliği ile gerçekleşebildiğini vurgulayan Mamol, Venezuela'nın uluslararası suç örgütlerinin merkez üslerinden biri haline dönüştüğü konusunda güçlü iddialar olduğunu söyledi.

Dünya kokain üretiminin yüzde 70'i Kolombiya'da

Birleşmiş Milletler'in yayınladığı 2020 Dünya Uyuşturucu Raporu'na göre uyuşturucunun ham maddesi olan koka ekimi daha çok Kolombiya'nın doğu kısmında, yani Venezuela sınırına yakın bölgelerde yapılıyor. Yılda 1120 tonla dünya kokain üretiminin yüzde 70'i Kolombiya'nın kontrolünde. Bu bölgede yetiştirilen koka bitkisinin yaprakları, sınırın iki tarafında bulunan laboratuvarlarda bir dizi kimyasal işlemden geçirildikten sonra kokaine dönüştürülüp yurtdışına çıkarılıyor. Koka bitkisinin ekim alanı neredeyse İstanbul'un üçte birine tekabül eden 200 bin hektarlık alanda gerçekleşiyor.

Uluslararası kokain ticaretinin yüzde 85'inin deniz yoluyla yapıldığını gösteren araştırmalar bu ticaretin yüzde 30'unun Kolombiya ile 2 bin 219 km sınırı olan Venezuela'nın da içinde bulunduğu Karayipler bölgesinden gönderildiğini ortaya koyuyor.

Maduro: 2005 ile 2020 arasında 813,7 ton kokain ele geçirip imha ettik

Devlet Başkanı Maduro ise yaptığı açıklamalarda uluslararası örgütler tarafından da kokain üretim merkezi olarak gösterilen Kolombiya'nın sınır komşusu olmasından dolayı Venezuela'nın mağduriyet yaşadığını, ama ülkesinin uyuşturucuyla mücadelede kapsamında 2005 ile 2020 arasında 813,7 ton kokain ele geçirip imha ettiğini belirtiyor. Resmi açıklamalara göre Kolombiya kaynaklı kokain ticaretinin yüzde 8'i Venezuela topraklarından gönderildiği ifade edilse de bazı kaynaklar bu oranın daha fazla olduğunu iddia ediyor.

Maduro'nun uyuşturucuyla mücadele kapsamında kokain yapımında kullanılan malzeme, araç, gereç ve vasıtalar da dahil edildiğinde Venezuela'nın son 15 yılda uyuşturucu tacirlerine 65 milyar doların üzerinde zarar verdiğini iddia etmesine rağmen uluslararası raporlar, Venezuela'nın dünya kokain sevkiyatında hala stratejik bir öneme sahip olduğunu vurguluyor.