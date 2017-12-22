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Ekonomi

ABD uyuşturucu operasyonunda ele geçirdiği 10 milyon dolarlık Bitcoin satacak

Hilal Sarı / İstanbul, 22 Aralık (DHA) – ABD hükümeti bir uyuşturucu operasyonunda ele geçirdiği 10 milyon dolara dolayında değeri olduğu belirtilen Bitcoin’in tümünü satmayı planlıyor

22 Aralık 2017 15:34

Hilal Sarı / İstanbul, 22 Aralık (DHA) – ABD hükümeti bir uyuşturucu operasyonunda ele geçirdiği 10 milyon dolara dolayında değeri olduğu belirtilen Bitcoin’in tümünü satmayı planlıyor.
ABD Başsavcılığı Utah Ofisi, şu anda değeri coinmarketcap’e göre yaklaşık 7 milyon dolar olan 513.1490393 bitcoin’in (BTC) hepsini elden çıkarmayı planlıyor. Ayrıca değeri 1.27 milyon dolar olan yaklaşık aynı miktarda (512.9274588) bitcoin cash’in (BCH) de satılması bekleniyor.
Mahkeme kararında, “BTC ve BCH’ler hükümet hesabına transfer edilmiştir. Kriptopara birimlerinin işlem gördüğü pazarın hayli volatil olması sebebiyle BTC be BCH’lerin değer kaybetme riskleri öngörülerek, ABD hükümeti bu kriptoparaları satmayı planlamaktadır” denildi. 
Operasyon sonucu açılan davada multi-milyon dolarlık bir uyuşturucu karteli işletmekle suçlanan Aaron Shamo Kasım 2016’da hüküm giymişti. ABD bölge hakimi Dale Kimball ele geçirilen kriptoparaların satışını 12 Aralık’ta onayladı.

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