ABD üretici enflasyonunun beklentilerin üstünde gelmesinden sonra dolar 8.60'ın altına geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) faiz kararı sonrası piyasalarda önemli bir değişim yaşanmazken dolar, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) üretici fiyat endeksindeki (ÜFE) beklenmedik yükselişin ardından değer kaybetti.

ABD'nin ÜFE oranında yüzde 0.6'lık artış beklentisine karşın haziranda yüzde 1 oranında arttı.

Beklentinin üstünde gelen ÜFE oranının açıklanmasının ardından gün içi 8,60 seviyesinin üstünde seyreden dolar, bu seviyenin hemen altında 8,59'dan işlem görüyor.

TCMB'nin bugün açıkladığı PPK metninde ise "yaz aylarında enflasyonda görülebilecek oynaklıklar ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler, fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümü üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir." diyerek sıkı parasal duruşun sürdürüleceği belirtildi.

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