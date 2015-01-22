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Kültür-Sanat

ABD üniversitesinde bin öğrenciye Zülfü Livaneli ödevi

ABD'de Missouri Southern State Üniversitesi'nde 1000 öğrenciye Zülfü Livaneli romanlarının İngilizce çevirilerini okuma ve bunlar üstüne bir deneme hazırlamaları ödevini verdi

22 Ocak 2015 22:05

Amerika’da Missouri Southern State University (MSSU), 2014-2015 öğretim yılında  değişik bölümlerde okuyan 1000 öğrenciye Zülfü Livaneli romanlarının İngilizce çevirilerini okuma ve bunlar üstüne bir deneme hazırlamaları ödevini verdi.

Üniversiteye davet edilen Zülfü Livaneli ise hem ders verip hem soruları cevaplandırdı, imza günlerine katıldı. Öğrencilerin hazırladığı 800 deneme arasından ilk dörde girenlere ödülleri, bir törenle üniversite yönetimi ve Livaneli tarafından takdim edildi.

Amerika ziyareti sırasında Livaneli’yle televizyon ve gazete mülakatları yapıldı. Yazar, üniversite konuşmalarında Paris olaylarına, Türkiye’deki siyasi gelişmelere değindi ve ‘’Yaşar Kemal’in Evrensel Edebiyatı’’ konulu bir ders verdi.



Zülfü Livaneli’nin Mutluluk romanı Amerika’da, Barnes and Noble Büyük Yazar ödülünü kazanmıştı. 

 

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