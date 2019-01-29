ABD Ulusal İstihbarat Direktörü: Türk yönetiminin giderek artan otoriterliği ikili ilişkileri zorlaştırıyor

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats, ABD Senatosu İstihbarat Seçilmiş Komitesi'nde gündeme dair açıklamalarda bulundu. Coats, 'Türk yönetiminin giderek artan otoriterliği nedeniyle Türkiye-ABD ilişkilerinde zorluklar yaşandığını' söyledi.

Coats, Türkiye ile ilgili olarak "Washington'un, Türkiye'deki siyasi ve ulusal kimlik dönüşümü sebebiyle önümüzdeki 5 yıl boyunca Ankara ile ilişkilerini yönetmekte gittikçe zorlanacağını düşünüyoruz. Türk yönetiminin giderek artan otoriterliği ikili ilişkileri zorlaştırıyor. Erdoğan yönetimindeki ABD-Türkiye ilişkileri önemli ancak bunun Ankara için pek bir önemi yok" ifadelerini kullandı.