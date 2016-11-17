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BBC Türkçe

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü istifa etti

Clapper, 8 Kasım'da yapılan başkanlık seçimi öncesi Rusya'yı doğrudan, Donald Trump'ın zaferi için çaba harcamakla suçlamıştı.

17 Kasım 2016 22:29

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper, istifasını sunduğunu ancak Barack Obama yönetimi sona erene kadar görevinde kalacağını açıkladı.

Amerikan Kongresi'nin İstihbarat Komitesi oturumunda konuşan Clapper, "İstifa mektubumu dün gece sundum ve oldukça iyi hissettim. Bu görevde 64 günüm kaldı" dedi.

Uzmanlar, Clapper yönetiminin geçiş dönemi kadrolarını tamamlandırma işini hızlandırması gerektiği mesajını verdiğini belirtiyor.

Clapper, ABD'de 8 Kasım'da yapılan başkanlık seçimi öncesi Rusya'yı doğrudan, Donald Trump'ın seçimi kazanması için çaba harcamakla suçlamıştı.

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Ulusal İstihbarat Direktörlüğü, 11 Eylül'ün ardından istihbarat birimleri arasındaki koordinasyonun iyileştirilmesi amacıyla kuruldu ve çatısı altında Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA), Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Savunma İstihbarat Teşkilatı (DIA) dahil 17 farklı istihbarat kuruluşu bulunuyor.

Yaklaşık 197 bin kişinin istihdam edildiği bu yapının toplam bütçesi 52 milyar dolar.

Bu göreve Ağustos 2010'da atanan Clapper, öncesinde Hava Kuvvetleri'nde korgenerallik ve DIA'in direktörlüğü görevlerinde bulunmuştu.

Clapper uzun bir süredir Obama yönetiminin sona ermesiyle birlikte emekliye ayrılmayı planladığını belirtiyordu.

İstifasını açıklamasının ardından Komite üyelerinin bir dört yıl daha göreve kalıp kalamayacağına yönelik yaptığı bir espri üzerine Clapper, "Kalırım kalmasına da karım sorun çıkartır" yanıtını verdi.

Clapper, seçim kampanyası sırasında Demokrat Parti'ye düzenlenen siber saldırının arkasında Rusya'nın olmadığını ancak Rusların olası siber saldırılarına yanıt verileceğini söylemişti.

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