ABD Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresi, Trump'ın Beyaz Saray'dan usulsüz olarak kutularca 'gizli belge' çıkardığını doğruladı

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ABD Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresi (NARA), eski Başkan Donald Trump'ın Beyaz Saray'dan usulsüz olarak çıkardığı kutular dolusu döküman bulduklarını doğruladı ve Adalet Bakanlığı'nı durum hakkında bilgilendirdiklerini ifade etti.

Keşif sonucunda Temsilciler Meclisi'nin denetim komitesinin Trump'ın Beyaz Saray belgelerini binadan çıkararak 1978 Başkanlık Kayıtları Yasası'nı ihlal edip etmediği hakkında bir soruşturma başlatması bekleniyor.

NARA'dan David Ferriero, komiteye yazdığı mektupta kutularda 'gizli ulusal güvenlik bilgileri' damgalı belgeler bulunduğunu belirtti.

Yetkili, kutularda gizli bilgiler içeren belgeler bulunduğu için Adalet Bakanlığı'nı da bilgilendirdiklerini ifade etti.

NARA, bazı Beyaz Saray yetkililerin de resmi hespları dışında elektronik resmi temaslar kurduğunu ifade etti.

Ocak ayının sonunda Trump'ın avukatlarıyla yapılan müzakereler soncunda NARA, 15 kutu dokümanın geri verilmesini sağlamıştı. Dökümanlar arasında Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan aldığı mektuplar da vardı.