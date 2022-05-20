ABD Ulaştırma Bakanı, Ukrayna için Marshall Planı benzeri yardım paketi önerdi

ABD Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg, Rusya’nın işgal başlattığı Ukrayna için İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa’nın yeniden inşasında kullanılan Marshall Planı benzeri bir toparlama programı önerdi.

The Guardian’da yer alan habere göre, ABD Ulaştırma Bakanı Buttigieg, Rusya’nın Ukrayna’da 86 gündür sürdürdüğü savaş karşısında Ukrayna’nın uzun vadede yeniden inşası için ABD içinde ve uluslararası anlamda desteğin yüksek olduğunu söyledi.

Buttigieg, “Marshall Planı’nın anısı akıllarda olarak konuşurken, bahsettiğimiz Ukrayna’nın yalnızca acil ihtiyaçları ve savaş gücünü sürdürmesine destek olmak değil, ülkenin ekonomik canlılık kapasitesini nasıl destekleyebileceğimiz ve saldırı altında olduklarında dahi kendileri için sürdürülebilir bir gelecek geliştirmelerini sağlamak." dedi.

Buttigieg, Rusya’nın saldırılarının sürdüğünü bildiğini ancak Ukrayna’nın dahi kendilerini savunmayı sürdürürken ülkenin yeniden inşası üzerine kafa yorduğunu söyledi.

Buttigieg, geçen hafta Uluslararası Ulaşım Forumu’nda görüşülen en önemli konunun Ukrayna’dan buğday ve diğer ürünleri nasıl çıkarabilecekleri olduğunu söyledi. Buttigieg, Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaşın gıda krizine sebep olabileceğine karşı uyardı.

Marshall Planı, dönemin ABD Dışişleri Bakanı George Marshall tarafından 5 Haziran 1947'de Harvard Üniversitesi'nde yapılan bir konuşmada ortaya konulan ve İkinci Dünya Savaşı'ndan çıkan Avrupa ekonomilerini tekrar kalkındırmayı amaçlayan ekonomik yardım programıdır.