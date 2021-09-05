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Dünya

ABD Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg, partneriyle evlat edindikleri bebeklerin dünyaya geldiğini duyurdu

Buttigieg, şu an kabinedeki ilk eşcinsel ebeveyn oldu

05 Eylül 2021 09:25

ABD Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg, partneriyle birlikte evlat edindikleri ikiz bebeklerin dünyaya geldiğini duyurdu. 

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ulaştırma Bakanı “Chasten ve ben, Peneople Rose ve Jose August Buttigieg’i ailemize katmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi. 

Buttigieg çifti geçen ay bir evlat edinme sürecinde olduklarını söylemişlerdi. 

2020 seçim öncesi Demokrat Parti adaylarından biri olan Buttigieg, şu an kabinedeki ilk eşcinsel ebeveyn oldu. Buttigieg aynı zamanda Senato’dan kabine görevine seçilen ilk açık eşcinsel kişi olmuştu. 

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