ABD, Ukrayna'ya 800 milyon dolar değerinde ek askeri destek sağladı

T24 Dış Haberler

Rusya'nın saldırılarını Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde yoğunlaştırması beklenirken ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık ek askeri destek yapacaklarını belirtti.

Yeni askeri yardım paketinde top sistemleri, top cephaneleri, zırhlı personel taşıma araçları ve insansız kıyı koruma botları bulunuyor.

Biden'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski ile gerçekleştirdiği telefon konuşmasından sonra yaptığı açıklamayla birlikte Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana yaptığı toplam askeri yardım 2.5 milyar doları geçti.

Ukrayna'ya sağlanan ekipmanların ülkenin işgali savuşturmasında kritik rol oynadığını söyleyen Biden, ülkeye daha fazla helikopter gönderilmesine de onay verdiğini söyledi.

Biden, ''Şimdi dinlenemeyiz. Devlet Başkanı Zelenski'ye ABD halkının özgürlüğü için savaşan Ukrayna ile yan yana duracağına dair güvence verdim'' dedi.

Yeni pakette ABD destekli hükümet geçen yıl çökmeden önce Afganistan'a tahsis edilmiş 11 Mi-17 helikopter, 18 M-114 obüs, 40 bin top, 200 zırhlı personel taşıyıcısı, radarlar ve 300 İHA bulunuyor.

Bu vesileyle ABD, Ukrayna'ya ilk kez obüs vermiş oldu.

Pentagon Sözcüsü John Kirby, obüs ve radar gibi Ukrayna askerinin kullanmaya alışık olmadığı ABD sistemleri için ek eğitim gerekeceğini söyledi.