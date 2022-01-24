ABD, Ukrayna sınırındaki durumu gerekçe göstererek Rusya'ya yönelik seyahat uyarısı yayımladı

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Moskova'nın Ukrayna sınırındaki asker yığınağı sürerken ABD Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarının Rusya'ya seyahat etmemesi gerektiğini belirten bir uyarı yayımladı. Karara gerekçe olarak sınırdaki gerilim gösterildi.

ABD, seyahat uyarısını güncelleyerek, "ABD vatandaşlarına karayoluyla Rusya'dan Ukrayna'ya geçmemeleri güçlü bir şekilde tavsiye edilir" ifadelerini ekledi.

Dün ABD yönetimi, Rusya'nın işgal edeceği iddia edilen Ukrayna'daki büyükelçiliğinde çalışan tüm personelin ailelerinin ülkeyi terk etmelerini emretmişti. Yapılan açıklamada ABD vatandaşlarının da Ukrayna'dan ayrılmayı düşünmesi gerektiği ifade edildi. ABD büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, "Rusya, işgali herhangi bir zamanda başlatabilir" denildi; "Yetkililer o şartlarda ABD vatandaşlarını tahliye edecek durumda olmayacak; o yüzden şu anda ülkede olan vatandaşlar planlarını buna göre yapmalı".