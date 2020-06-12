ABD uçuşlarında kafa karıştıran açıklamalar

T24 ANKARA

Türk Hava Yolları‘nın (THY) 19 Haziran’da başlayacağını duyurduğu ABD seferleri için İçişleri Bakanlığı’nca valiliklere gönderilen genelgede 1 Eylül tarihi gösterilmesi kafaları karıştırdı. Bakanlığın gönderdiği genelgede 1 Eylül tarihini “THY’den alınan tarih” olarak belirtmesi dikkati çekti.

Koronavirüs'le mücadelede yeni normal olarak adlandırılan döneme geçişle birlikte başlayan havayolu uçuşlarını kapsamında ABD’ye yapılacak uçuşlar için yapılan farklı açıklamalar, seyahat edecek yolcularda endişe yarattı.

Bu endişeye neden olan gelişme ise, havayolu uçuşları için THY ile İçişleri Bakanlığı’nın farklı tarihleri başlangıç olarak göstermesi neden oldu. T24’ün aldığı bilgiye göre İçişleri Bakanlığı, dün valiliklere “Türk ve yabancı vatandaşların sınır kapılarımızdan giriş ve çıkış tarihleri” konulu genelge gönderdi.

Bakan Süleyman Soylu’nun imzasını taşıyan ve İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nde hazırlanan genelgede, 9 Haziran 2020 günü Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısında Koronavirüs'le mücadelede kaydedilen olumlu gelişmeler sonrasında kara, hava ve deniz sınır kapılarından yabancı ülke vatandaşlarının girişi ve Türk vatandaşlarının çıkışının değerlendirildiği belirtildi.

Genelgede, Covid -19 salgını ile mücadele sürecinde yayımlanan ve Türk vatandaşları ile yabancı ülke vatandaşlarını giriş ve çıkışlarını ilgilendiren genelgelerin yürürlükten kaldırıldığı vurgulandı. “Çok acele” kaydıyla gönderilen genelgede İran’ın kapsam dışı bırakıldığına dikkat çekildi.

Genelgede, Türkiye’ye giriş yapan Türk vatandaşları ile yabancı ülke vatandaşlarının tamamının sağlık kontrolünden geçirileceği açıklandı. Sağlık kontrolü sırasında sempton görülenler ile ihtiyaç duyulan hallerde ücretsiz olarak PCR testi uygulanacağı belirtilen genelgenin ekinde “Tahmini uçuş başlangıç tablosu”na yer verildi.

Bakanlığın yayımladığı tabloya göre, ABD’ye uçuşların 1 Eylül’de başlayacağı vurgulandı. Tabloda belirtilen 1 Eylül tarihi, “THY’den alınan bilgi” olarak gösterildi.

THY’nin açıklaması

İçişleri Bakanlığı’nın söz konusu genelgesine karşın THY’nin internet sitesinden yapılan açıklamada ara verilen uçuşlara başlanılacak tarihlere yer verildi. Açıklamada, ABD’ye yapılacak uçuşların 19 Haziran’da başlatılacağı belirtildi.

ABD’ye başlatılacak uçuşlar kapsamında THY ile İçişleri Bakanlığı’nın farklı tarihleri vermesi, bu ülkeye seyahat edecek yolcularda soru işaretlerine neden oldu.

İçişleri Bakanlığı’nın verdiği tarihlerin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nce belirtilen tarihler olduğu ancak THY’nin farklı tarihleri açıklaması nedeniyle yolculuk yapacak Türk vatandaşlarının ne tür işlem yapacakları konusunda çelişkiye düştükleri yetkililerce ifade edildi.