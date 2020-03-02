ABD uçak gemisi Doğu Akdeniz'e girdi

ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait uçak gemisi USS Dwight d. Eisenhower'ın Doğu Akdeniz'e girdiği bildirildi. ABD Deniz Kuvvetleri yetkilileri, "Uluslararası sularda deniz güvenliği operasyonlarını sürdürüyoruz" dedi

ABD Deniz Kuvvetleri yetkililerinin gemi ile ilgili yaptığı açıklamada, "ABD 6. Filosunda müttefiklerimizin ve ortaklarımızın yanı sıra uluslararası sularda deniz güvenliği operasyonlarını desteklemek için operasyonlar yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

İtalya'nın Napoli kentinde merkezi bulunan 6. Filo, Akdeniz dahil Avrupa ve Kuzey Afrika'da da faaliyet gösteriyor.