ABD uçağındaki yolcu neden yaka paça indirildi?

ABD'de United adlı havayolu şirketine ait uçaktan bir yolcunun yaka paça sürüklenerek indirilmesi, sosyal medyada öfkeye neden oldu.

Uçaktaki bir başka yolcu tarafından paylaşılan videoda, güvenlik görevlilerinin bir yolcuyu zorla koltuğundan kaldırdığı ve uçak koridorunda yerlerde çekiştirdiği görülüyor.

Hava şirketi Twitter'dan yaptıkları açıklamayla yaşananlar için özür diledi ve soruşturma başlattıklarını duyurdu.

Chicago'dan Louisville'e uçmak için kalkışa hazırlanan uçakta yaşananları gösteren 50 saniyelik video, Twitter'da aynı gün içinde 16 bin kez paylaşıldı.

Görüntüyü paylaşan Jayse D Anspach adlı yolcu Twitter hesabından şu açıklamaları yaptı:

"#United fazladan bilet sattı ve ertesi gün işte olması gereken personele koltuk açmak için aramızdan dört kişinin gönüllü olmasını istedi.

"Kimse gönüllü olmayınca bizim yerimize seçmeye karar verdiler. Asyalı bir doktor ve eşini seçtiler.

"Doktor ertesi gün hastanede çalışmak zorunda olduğunu söyleyerek bunu reddetti. 10 dakika sonra yüzü kanlı bir şekilde uçağa koşarak döndüğünde bir yere tutunmuş 'Eve gitmek zorundayım' diye bağırıyordu."

Uçaktaki bir başka yolcu da Facebook'tan paylaştığı videonun altına şu notu düştü:

"Mürettebatın oturması için rasgele birilerini seçtiler. Bu adam bir doktor ve yarın sabah hastanede olmak zorunda. İnmek istemedi. Ellerimiz titriyor, iğrendik."

Sosyal medyada bazı kullanıcıları olayı kınayarak bu uçak şirketiyle artık uçmayacaklarını söylerken, bazıları yaşananların arkasında videoda görülenden daha fazlası olması gerektiğini söyledi.

Bazı kullanıcılar hediye edilen bedava uçak biletleri nedeniyle bir karışıklık yaşanmış olabileceği görüşünü paylaştı.

BBC'ye konuşan United hava şirketi ise, fazladan rezervasyon yapıldığını kabul etti.

Hava şirketinin CEO'su Oscar Munoz, yolcuların "yeniden yerleştirilmesine" neden oldukları için özür diledi ve yolcuya ulaşmak ve sorunu çözmek için çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.