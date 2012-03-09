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Dünya

ABD: Türkler ve Ermeniler kendi sorunlarını kendileri çözmeli

ANCA'nın metubunda bizzat Hillary Clinton ile ABD Başkanı Barack Obama nın soykırım iddialarını tanıma sözü verdikleri hatırlatıldı

09 Mart 2012 19:29

 

T24 - Ermenistan ziyareti sırasında Ermeni soykırım anıtını ziyaret ettiğini belirten Clinton, "Ama Türkler ve Ermeniler kendi sorunlarını kendileri çözmelidir" dedi
 
Ermeni haber sitesi Asbarez.com’un haberine göre, Clinton’ın 26 Ocak’ta yaptığı konuşmada "Ermeni soykırımı iddialarının tarihçilerin işi" olduğunu söylemesinden sonra ANCA Dışişleri Bakanı’na bir mektup gönderdi. 
 
Ükedeki en büyük Ermeni lobisi olan Ermeni Ulusal Komitesi ANCA’nın Amerikan hükümetinin soykırım iddialarına bakışına ilişkin mktupta bizzat Hillary Clinton ile ABD Başkanı Barack Obama’nın soykırım iddialarını tanıma sözü verdikleri hatırlatıldı. 
 
Clinton ise, bu mektuba cevaben bir mektup yazarak, Obama’nın ve kendisinin 20. yüzyıl başında ölen 1.5 milyon Ermeninin ölümüyle sonuçlanan "korkunç olayları" andıklarını söyleyerek Kendisinin de Ermenistan ziyareti sırasında Ermeni soykırım anıtını ziyaret ettiğini belirten Clinton, "Ama Türkler ve Ermeniler kendi sorunlarını kendileri çözmelidir" dedi.(

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