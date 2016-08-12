ABD: Türkiye’yle olan ortaklık ve Gülen’in iadesi arasında seçim yapmak zorunda değiliz

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Fethullah Gülen’in iadesi ile Türkiye’yle olan ortaklığı arasında bir seçim yapmasının gerekmediği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, demokrasi nöbetlerinin son gününde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde halka seslenirken “ABD er ya da geç bir tercih yapacaktır, ya Türkiye, ya FETO” demişti.

Sputnik'in haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Elizabeth Trudeau, “Biz (ABD), tüm iade anlaşmaları kapsamında gereken sorumluluklara göre hareket edeceğiz ve bu, Türkiye’yle olan derin ve kalıcı ortaklığımızdan tamamen ayrı ve farklı” dedi.

Sözcü, ABD’nin Gülen’in iadesi ile Türkiye arasında bir seçim yapmaması gerekip gerekmediğine dair bir soruya da, “Hayır, böyle bir durum yok” cevabını verdi.

“Moskova ve Ankara’nın IŞİD iş birliğinden memnunuz”

Moskova ve Ankara’nın IŞİD’e yönelik mücadelede işbirliği yapma kararı almasından memnun olduklarını dile getiren Trudeau, “Türk müttefiklerimizle ve IŞİD’le mücadeledeki ortaklarımızla yakın ilişkileri sürdürüyoruz. Konu IŞİD’le mücadeleyse bunun bizim için öncelikli olduğu konusunda açık olduk, eğer bu da o yönde bir adımsa bunu kesinlikle memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.