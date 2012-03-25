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Politika

ABD, Türkiye'nin Suriye planını veto mu etti?

Davutoğlu’nun Hillary Clinton’la 13 Şubat tarihinde gerçekleşen görüşmesinin ayrıntılarını ortaya çıktı

25 Mart 2012 13:45

 

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’ın, Türkiye’nin Suriyeli muhalifleri silahlandırma ve tampon bölge kurma tekliflerini reddettiği iddia edildi.

Washington DC merkezli düşünce kuruluşu Demokrasileri Savunma Vakfı’nın Suriye uzmanı Tony Bardan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun Amerikalı mevkidaşı Hillary Clinton’la 13 Şubat tarihinde gerçekleşen görüşmesinin ayrıntılarını ele geçirdi.

Lübnan kaynaklı haber sitesi NOW Lebanon’da yayımlanan yazısında Bardan, Amerikan ve Türk kaynaklarına dayanarak ‘Başkan Obama yönetiminin Davutoğlu’nun önerdiği Suriye rejimine müdahale önerilerini kesin bir dille reddettiğini’ iddia etti. “Bu gelişme, Suriye politikasında bir şekilde Türkiye’yi taşeron olarak kullanan ABD’nin, Türklere Beşar Esad rejimini rahat bırakmalarını söylemesi anlamına geliyor” yorumunu yapan Bardan, Davutoğlu’nun ‘tampon bölge ya da insani yardım bölgesi kurulması ve muhalif Özgür Suriye Ordusu’nun silahlandırılması’ şeklinde sunduğu seçeneklere Clinton’ın en az 3 kere “Daha o noktaya gelmedik” cevabını verdiğini belirtti.


‘Türkler hayal kırıklığı içinde’


“Clinton ve Davutoğlu arasında geçen konuşma ABD’nin Rusya’yı ikna edeceği siyasi bir çözümü tercih ettiğini gösteriyor” diyen Bardan, buna dayanak olarak Davutoğlu’nun “Nerede duruyorsunuz?” sorusuna Clinton’ın ‘Güvenlik Konseyi’nin tekrar denenmesi’ şeklindeki yanıtını örnek verdi.

Suudi Arabistan ve Türkiye’nin ABD’nin ‘olağanüstü pasifliği ve önderlik etmeyi reddetmesi nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını’ öne süren  Bardan’a göre başkanlık seçimleri yaklaşırken müdahaleye sıcak bakmayan Obama yönetimi Esad’a kol kanat geren Rusya’yla aynı siyasi pozisyona düşmüş oldu. Fakat Suriye uzmanına göre 1 Nisan’da İstanbul’da düzenlenecek ‘Suriye’nin Dostları’ konferansında Katar, Türkiye ve Suudi Arabistan gibi bölgesel güçlerin ABD’nin gözetimi altında harekete geçmesi kararlaştırılabilir.

 

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