ABD, Türkiye'nin sınır ötesi top atışlarını durdurmasına dair çağrısını yineledi

ABD Yönetimi, Suriye'deki ateşkes kararına Türkiye'nin YPG'ye yönelik obüs atışlarının da girip girmediği sorusunu "Türkiye'ye sınır ötesi top atışlarını durdurma" çağrısını yineleyerek yanıtladı.

Hürriyet Washington Temsilcisi Tolga Tanış'ın haberine göre ABD Yönetimi, dün Rusya ile üzerinde mutabakata varılan ve Şam saatiyle cuma gece yarısı yürürlüğe girmesi planlanan Suriye’de “düşmanlıkların durudurulması” anlaşması sonrası, Türkiye’ye Suriye’deki PYD hedeflerine yönelik topçu atışlarına son verme çağrısını yineledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Mark Toner, günlük basın toplantısında mutabakata ilişkin sorulara cevap verirken, düşmanlıkların durdurulmasına Türkiye’nin Suriye’deki YPG hedeflerine yönelik topçu atışlarının da girip girmediği sorulduğunda şöyle yanıt verdi:

“Biz PKK ve PYD arasında bir bağ görmüyoruz. Ancak Türkiye’nin PKK ve terörizm konusundaki kaygılarını anlıyoruz. Kendini savunma hakkı var. Ancak biz sınır ötesi topçu atışlarını durdurmasını istedik. YPG’den de Halep civarında sahada gerginliği artıcı eylemlere son vermesini istedik. Sahadaki gerginliğin azaltılmasında yapıcı değil.”

"Onların kendi tercihi"

Toner, mutabakat kapsamında uygulanacak ateşkese uymanın Suriye’de rejimin ve Birleşmiş Milletler terör listesinde yer almayan grupların kendi tercihini olduğunu söylerken, Türkiye’ye ilişkin ise “Biz Türkiye’nin top atışlarını durdurduğunu görmek istediğimiz konusunda çok netiz” dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüleri, geçen hafta da YPG’ye yönelik “İlerlemeyin” çağrısının yanı sıra Türkiye’den Suriye’ye obüs atışlarını durdurmasını istemiş, Cuma günü yapılan telefon görüşmesinde ABD Başkanı Barack Obama, aynı isteği Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a da aktarmıştı.