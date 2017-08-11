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Dünya

ABD: Türkiye'nin PKK hakkında haklı kaygıları var

ABD Dışişleri Bakanlığı, "Türkiye'nin Suriye'deki Kürtlere yönelik saldırısından endişe duymuyor musunuz?" sorusuna ise yanıt vermedi

11 Ağustos 2017 02:47

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert; Türkiye'nin, Suriye sınırına askeri yığınak yapmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Nauert, "ABD, Türkiye'nin kaygılarını ciddiye almaktadır ve Erdoğan hükümetiyle iletişim halindeyiz. Türkiye'nin PKK hakkında haklı kaygıları var ve biz bunu anlıyoruz" ifadesini kullandı.

Sözcü Nauert, günlük basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Türkiye güney sınırlarına asker yığıyor, Suriye'deki Kürtlere yönelik bir saldırıdan endişe duyuyor musunuz?" şeklindeki soruyu yanıtlayan Nauert, Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğuna vurgu yaptı. Nauert, şöyle devam etti:

"ABD, Türkiye'nin kaygılarını ciddiye almaktadır ve Erdoğan hükümetiyle iletişim halindeyiz. Türkiye'nin PKK hakkında haklı kaygıları var ve biz bunu anlıyoruz. Bölgesel kaygıları var. PKK bir terör organizasyonudur ve yaptıkları saldırıları kınıyoruz."

Nauert, "Türkiye'nin Suriye'deki Kürtlere yönelik bir saldırısından endişe duyuyor musunuz?" sorusuna "Bu farazi bir sorudur ve buna cevap vermek istemiyorum." karşılığını verdi.

 

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