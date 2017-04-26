ABD: Türkiye'nin Irak ve Suriye'deki hava saldırılarından kaygılıyız

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, Türkiye'nin Salı günü Irak'ın Şengal (Sincar) ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki Karaçok Dağı bölgelerine düzenlediği hava saldırılarını 'koalisyon güçlerinin onaylamadığını' açıkladı.

Reuters'ın haberine göre, Washington'da gazetecilere konuşan Mark Toner, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) duyurduğu operasyonlar sonrası ABD'nin kaygılı olduğunu belirtti.

TSK, Suriye ve Irak'a düzenlediği hava operasyonlarında 70 kişinin öldürüldüğünü duyurmuştu.

Açıklamada, "Çeşitli kaynaklardan; hava harekâtı sonrasında BTÖ'ye (bölücü terör örgütü) ait barınma alanları, mühimmat depoları ve kritik muhabere tesislerinin imha edildiği, örgüte ağır kayıplar verdirildiği Irak kuzeyi/Sincar Dağı bölgesinde 40, Suriye kuzeydoğusu/Karaçok'ta ise 30 civarında BTÖ mensubunun etkisiz hale getirildiği; terör örgütü mensuplarının morallerinin son derece bozuk olduğu bilgisi alınmıştır" ifadeleri yer almıştı.

Operasyonları değerlendiren ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Toner, "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde, aynı zamanda Irak'ta, ne ABD ne de küresel koalisyon güçleriyle düzgün bir şekilde koordinasyonu sağlamadan, bugün erken saatlerde düzenlediği hava saldırılarından kaygı, derin kaygı duyuyoruz" dedi.

Türkiye hükümetine operasyonlara ilişkin endişelerini ilettiklerini belirten Toner, "Bu hava saldırıları, koalisyon tarafından onaylanmamıştır ve IŞİD'e karşı mücadelemizdeki ortak güçlerimizin maalesef yaşamını kaybetmesine yol açmıştır" diye konuştu.

TSK'nın yaptığı açıklamada, Türkiye'nin "uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları" kapsamında "PKK'ya ait terör yuvalarının" hedef alınarak tam isabet vurulduğu belirtilmişti.

Muhaliflere yakın Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de, yaptığı açıklamada bölgedeki hava saldırılarında Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) askeri kanadı Halk Koruma Birlikleri (YPG) üyesi 18 kişinin öldüğünü bildirmişti.

Gözlemevi'nin direktörü Rami Abdurrahman, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, Mart ayında Fırat Kalkanı Harekâtı'nın sona ermesinden bu yana Türkiye'nin Suriye'de ilk kez hava saldırıları düzenlediğini söyledi.

Suriye'de PKK çizgisindeki PYD'nin askeri kanadı olan YPG daha önce Türk savaş uçaklarının Derik kenti yakınlarındaki komutanlığına düzenlediği hava saldırılarında bazı savaşçılarının öldüğünü açıklamıştı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ise, yaptığı yazılı bir açıklamada, Türkiye'nin düzenlediği hava operasyonunun bölgede ağır hasara yol açtığını ve bunun "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Açıklamada, "Bu bombardımana, Sincar'daki PKK varlığı neden olmuştur ve PKK'nın bu bölgedeki varlığı hem Kürdistan bölgesinin halkı hem de IKBY için sorun yaratmaktadır" denildi.