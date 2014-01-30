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Politika

Obama ile Erdoğan görüşmüyor, çünkü...

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Ben Rhodes, ABD ile Türkiye'nin işbirliğinin devam ettiğine vurgu yaptı

30 Ocak 2014 12:22

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Ben Rhodes 17 Aralıkta başlayan yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarında ABD'nin parmağı olduğu yönündeki iddialara ''Türkiye'deki bir siyasi huzursuzluğun, bir şekilde ABD hükümetinin eylemleriyle bağlantılı olduğu yönündeki tezleri reddediyoruz" yanıtını verdi.

Obama ve Erdoğan'ın görüşmemelerinde Türkiye'de yaşanan gelişmelerin etkili olup olmadığı yönündeki soruya cevap veren Rhodes ABD ve Türkiye arasındaki stratejik işbirliğinine vurgu yaptı.

Başkent Washington'daki Yabancı Basın Merkezi'nde düzenlediği  brifingde bir gazetecinin, "Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Barack  Obama'nın uzun süredir telefonda görüşmemiş olmasında, Gezi Parkı olayları ve  İstanbul merkezli operasyonların da aralarında bulunduğu son dönemdeki  gelişmelerin etkili olup olmadığı" şeklindeki sorusunu yanıtlayan Rhodes  "Türkiye'nin bu zorlukları etraflıca ele alabileceğine inanıyoruz. Bunu yaparken  onları destekleyeceğiz. Dış politikada işbirliğimiz konusunda, Türkiye ile etkili  bir biçimde çalışmayı sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.

Başkan Obama'nın Başbakan Erdoğan ile son beş yıldır çok etkin  işbirliği içinde olduğunu belirten Rhodes, bölgesel sorunlara bakıldığında etkin  işbirliğinin devam ettiğini, Türkiye ile yakından çalışmayı sürdürdüklerini  söyledi.

Türkiye'nin içeride önemli zorluklarla da mücadele ettiğini ifade eden Rhodes, "Bir şekilde bu zorlukların, ABD hükümeti tarafından atılmış adımlarla  ilişkili olduğuna dair iddiaları reddettiğimizi açıklığa kavuşturmak zorundayız.  Biz Türkiye'nin içişlerine herhangi bir şeklide müdahalede bulunmuyoruz.  Dolayısıyla ülkedeki herhangi bir zorluğun, bir siyasi huzursuzluğun, bir şekilde  ABD hükümetinin eylemleriyle bağlantılı olduğu yönündeki tezleri reddediyoruz"  diye konuştu.

Türkiye'nin güçlü bir demokrasiye sahip olduğunu, demokratik kurumlara  ve hukukun üstünlüğüne yönelik taahhüdünün bulunduğunu belirten Rhodes,  "Türkiye'nin bu zorlukları etraflıca ele alabileceğine inanıyoruz. Bunu yaparken  onları destekleyeceğiz. Dış politikada işbirliğimiz konusunda, Türkiye ile etkili  bir biçimde çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

Rhodes, bir gazetecinin "(ABD'yi hedef alan) Bu iddialar sizce iki  ülke arasındaki güven ilişkisini etkiledi mi?" şeklindeki sorusunu ise şöyle  yanıtladı:

"Açık olmam gerekirse bunlar yararlı değil.  Türkiye bir NATO  müttefiki. Çok sayıda farklı konuda işbirliği yapıyoruz. Genel anlamda, ABD'nin,  ya da örneğin büyükelçimizin, bir şekilde Türkiye içerisindeki herhangi bir  siyasi entrikanın içerisinde yer aldığı mevhumunu reddederiz. Bunu net olarak  ortaya koymaya devam edeceğiz." 

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