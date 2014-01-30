Obama ile Erdoğan görüşmüyor, çünkü...

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Ben Rhodes 17 Aralıkta başlayan yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarında ABD'nin parmağı olduğu yönündeki iddialara ''Türkiye'deki bir siyasi huzursuzluğun, bir şekilde ABD hükümetinin eylemleriyle bağlantılı olduğu yönündeki tezleri reddediyoruz" yanıtını verdi.

Obama ve Erdoğan'ın görüşmemelerinde Türkiye'de yaşanan gelişmelerin etkili olup olmadığı yönündeki soruya cevap veren Rhodes ABD ve Türkiye arasındaki stratejik işbirliğinine vurgu yaptı.

Başkent Washington'daki Yabancı Basın Merkezi'nde düzenlediği brifingde bir gazetecinin, "Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Barack Obama'nın uzun süredir telefonda görüşmemiş olmasında, Gezi Parkı olayları ve İstanbul merkezli operasyonların da aralarında bulunduğu son dönemdeki gelişmelerin etkili olup olmadığı" şeklindeki sorusunu yanıtlayan Rhodes "Türkiye'nin bu zorlukları etraflıca ele alabileceğine inanıyoruz. Bunu yaparken onları destekleyeceğiz. Dış politikada işbirliğimiz konusunda, Türkiye ile etkili bir biçimde çalışmayı sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.

Başkan Obama'nın Başbakan Erdoğan ile son beş yıldır çok etkin işbirliği içinde olduğunu belirten Rhodes, bölgesel sorunlara bakıldığında etkin işbirliğinin devam ettiğini, Türkiye ile yakından çalışmayı sürdürdüklerini söyledi.

Türkiye'nin içeride önemli zorluklarla da mücadele ettiğini ifade eden Rhodes, "Bir şekilde bu zorlukların, ABD hükümeti tarafından atılmış adımlarla ilişkili olduğuna dair iddiaları reddettiğimizi açıklığa kavuşturmak zorundayız. Biz Türkiye'nin içişlerine herhangi bir şeklide müdahalede bulunmuyoruz. Dolayısıyla ülkedeki herhangi bir zorluğun, bir siyasi huzursuzluğun, bir şekilde ABD hükümetinin eylemleriyle bağlantılı olduğu yönündeki tezleri reddediyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin güçlü bir demokrasiye sahip olduğunu, demokratik kurumlara ve hukukun üstünlüğüne yönelik taahhüdünün bulunduğunu belirten Rhodes, "Türkiye'nin bu zorlukları etraflıca ele alabileceğine inanıyoruz. Bunu yaparken onları destekleyeceğiz. Dış politikada işbirliğimiz konusunda, Türkiye ile etkili bir biçimde çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

Rhodes, bir gazetecinin "(ABD'yi hedef alan) Bu iddialar sizce iki ülke arasındaki güven ilişkisini etkiledi mi?" şeklindeki sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Açık olmam gerekirse bunlar yararlı değil. Türkiye bir NATO müttefiki. Çok sayıda farklı konuda işbirliği yapıyoruz. Genel anlamda, ABD'nin, ya da örneğin büyükelçimizin, bir şekilde Türkiye içerisindeki herhangi bir siyasi entrikanın içerisinde yer aldığı mevhumunu reddederiz. Bunu net olarak ortaya koymaya devam edeceğiz."