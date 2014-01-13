ABD: Türkiye'nin iç siyasetine karışma çabamız yok

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry ile Paris'te bulunan biraraya geldi. İki bakanın ortak basın açıklamasında konuşan Kerry, "ABD'nin Türkiye'nin iç siyasetine karışma çabası yok" dedi.

Suriye Halkının Dostları Çekirdek Grubu toplantısı için Fransa'da bulunan iki bakanın görüşmesi, ABD'nin Paris büyükelçiliğinde gerçekleşti. İki bakan basına kapalı gerçekleşen görüşme öncesi kısa bir basın açıklaması yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, yaklaşan yerel seçimler öncesi ülkesinin Türkiye'nin iç siyasetine karışma çabasında olmadığını söyledi.

Kerry, “Amerika Birleşik Devletleri'nin yaklaşan seçimler öncesi Türkiye'nin iç siyasetine karışmak, dahil olmak gibi bir çabası olamaz ve yoktur da. Sanırım bunu sayın bakan da anlamıştır. Biz sorun yaratma değil, birbirlerinin sorunlarını çözmek için çalışan iki müttefiğiz” dedi.

Dışişleri Bakanı Davutoğlu da, iki ülke arasında kriz dönemlerinde bile güçlü ilişkilerin korunduğunu hatırlattı. Davutoğlu, “Türk-Amerikan ilişkileri uluslararası siyaset arenasında en güçlü ilişkilerdendir. Bu durum soğuk savaş sırasında ve sonrasında, Balkanlar’da, Afganistan’da ve dünyanın her yanında böyle devam etmiştir” dedi.