T24 LogoT24 Logo
Politika

ABD: Türkiye'nin iç siyasetine karışma çabamız yok

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Paris'te ABD'li mevkidaşı John Kerry ile görüştü. Davutoğlu, iki ülke arasında kriz dönemlerinde bile güçlü ilişkilerin korunduğunu hatırlattı

13 Ocak 2014 09:43

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry ile Paris'te bulunan biraraya geldi. İki bakanın ortak basın açıklamasında konuşan Kerry, "ABD'nin Türkiye'nin iç siyasetine karışma çabası yok" dedi.

Suriye Halkının Dostları Çekirdek Grubu toplantısı için Fransa'da bulunan iki bakanın görüşmesi, ABD'nin Paris büyükelçiliğinde gerçekleşti. İki bakan basına kapalı gerçekleşen görüşme öncesi kısa bir basın açıklaması yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, yaklaşan yerel seçimler öncesi ülkesinin Türkiye'nin iç siyasetine karışma çabasında olmadığını söyledi.

Kerry, “Amerika Birleşik Devletleri'nin yaklaşan seçimler öncesi Türkiye'nin iç siyasetine karışmak, dahil olmak gibi bir çabası olamaz ve yoktur da. Sanırım bunu sayın bakan da anlamıştır. Biz sorun yaratma değil, birbirlerinin sorunlarını çözmek için çalışan iki müttefiğiz” dedi.

Dışişleri Bakanı Davutoğlu da, iki ülke arasında kriz dönemlerinde bile güçlü ilişkilerin korunduğunu hatırlattı. Davutoğlu, “Türk-Amerikan ilişkileri uluslararası siyaset arenasında en güçlü ilişkilerdendir. Bu durum soğuk savaş sırasında ve sonrasında, Balkanlar’da, Afganistan’da ve dünyanın her yanında böyle devam etmiştir” dedi.

ETİKETLER

abdjohn kerryahmet davutoğlutürkiyeiç politikakarışma çabamız yoksuriyefransa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24