ABD: Türkiye'nin Boeing siparişi 25 binin üzerinde istihdam sağlayacak

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin 5’i opsiyonlu 25’i kesin olmak üzere yaptığı Boeing 787-9 Dreamliner siparişi ile ilgili bir açıklama yayınladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert tarafından paylaşılan açıklamada, uçak siparişlerinin dışında ayrıca bir de uçak motoru anlaşmasının yapıldığı belirtildi. Ayrıca her iki anlaşmanın tamamının 10 milyar doların üzerinde olduğu ve ABD’de 25 binin üzerinde istihdam sağlayacağı belirtildi.

General Electric ile motor anlaşması imzalandı

Türk Hava Yolları geçtiğimiz ay ABD’li şirket Boeing’den 5’i opsiyonlu 25’i kesin olmak üzere Boeing 787-9 Dreamliner tipi uçak siparişi verdiğini duyurmuştu. Bugün ABD Dışişleri Bakanlığı yayınladığı açıklamada, 25 Nisan’da uçaklardan ayrı olarak yine bu uçaklarda kullanılmak üzere General Electric (GE) şirketinden motor siparişi verildiğini duyurdu. Açıklamada bu anlaşmaların ABD’de önemli ölçüde istihdam sağlayacağı ifade edilirken ABD-Türkiye arasındaki ekonomik işbirliğinin de genişlediği vurgulandı.



Açıklamada ABD’li şirketlerin Türkiye pazarına önem verdiği ifade edilirken bu şirketlerin bölgede yaptıkları yatırımların ekonomik büyüme, teknoloji alanında istihdam sağlama ve yenilikçi Ar-Ge çalışmaları gibi alanlarda katkı sağladığı belirtildi.



ABD Dışişleri Bakanlığı tarafında açıklama şöyle:



Türk Hava Yolları’nı, 12 Mart’ta duyurduğu, 25’i kesin 5’i opsiyonlu olmak üzere yaptığı Boeing 787-9 Dreamliners siparişi ve bu siparişe müteakip 25 Nisan’da yapılan, bu uçaklarda kullanılacak GE motoru alımı anlaşması için kutluyoruz. Bu anlaşmaların tamamı 10 milyar doların üzerinde tutuyor, ABD’de 25 binin üzerinde istihdam sağlayacak ve ABD ve Türkiye arasında ekonomik işbirliğinin genişletildiğinin altını çiziyor.



Amerikan şirketleri, Boing ve GE de dahil olmak üzere, Türkiye piyasasına özel ilgi gösteriyor ve bu şirketlerin Türkiye’deki yatırımları, kapasite ve eğitilmiş kabiliyet inşa etti ve bölgenin sosyo-ekonomik büyümesine yakıt olacak yenilikçi çözümler sağladı. Amerikan endüstrisi, özellikle havacılık alanında katma değeri olan üretim yapmaya, ithalata, yüksek teknoloji alanında iş sağlamaya, ve yenlikçi Ar-Ge çalışmaları yapmaya devam ediyor.



GE, Boeing, Türk Hava Yolları ve Türkiye Hükümeti’ni bu önemli duyurudan dolayı tebrik ediyor ve Türkiye-ABD arasındaki ekonomik ilişkinin derinleşmesini bekliyoruz.