ABD: Türkiye'nin İran'la doğalgaza karşılık altın oyununu bozacağız

ABD'nin, İran'la ticaret yasağına kıymetli madenleri dahil edeceği belirtiliyor. ABD'li bir Senato yetkilisi, yaptırımların "Türkiye'nin İran'la doğalgaza karşılık altın oyununu bozacağını" söyledi.

ABD'nin İran'a karşı almaya hazırlandığı bir dizi yeni ticaret yaptırımlarının kıymetli madenleri de kapsayacağı bildiriliyor.

Adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Senato yetkilisi yeni yaptırımların "Türkiye'nin İran'la doğalgaza karşılık altın oyununu bozacağını" söyledi.

İran, ABD yaptırımları nedeniyle Türkiye'ye verdiği gaz karşılığındaki alacaklarını transfer edemiyor. Tahran bu nedenle Türkiye'nin TL olarak yatırdığı bedelleri altına çeviriyor.

ABD'nin İran'ın global ticaretini kısmak için enerji, deniz taşımacılığı ve maden alanlarındaki yaptırımları genişleten yeni önlemlerin, savunma politikası yasa taslağı içinde yakında Senato'ya gelmesi bekleniyor.

Bir yıl önce yürürlüğe giren ve İran'ın petrol gelirlerinde ciddi düşüşe neden olan yaptırımları daha da genişletecek olan yeni önlemlerin amacı, İran'ı silah yapımında kullanabileceği zenginleştirilmiş uranyum elde etme çalışmalarını durdurmaya zorlamak. İran ise nükleer silah hedefini reddediyor.

Kaynak, içeriği henüz açıklanmayan yaptırımların, İran ile diğer malların yanı sıra metalürjik kömür ve kıymetli maden ticaretini de kapsayacağını söyledi.

Demokrat Parti senatörü Robert Menendez ile Cumhuriyetçi Senatör Mark Kirk'ün hazırladığı tasarı deniz taşımacılığı, limanlar, gemi inşası ve yeni enerji türlerini kapsayan sektörlerde İran ile işlem yapan yabancı bankaların Amerikan finans sisteminden dışlanmasını öngörüyor.

Menendez, "Şu andaki çabalarımızın önemli bölümü, enerji deniz nakliyatı ve bu gibi başka kolay yayılabilecek sektörlere yönelik" dedi. Yeni pakette, İran hükümeti ile ilişkisinden dolayı kara listeye alınmış kişi veya kurumlarla işlem yapmak da yasaklanıyor.

Kaynak, "Yasanın hedefi İran'a uygulanan ekonomik yaptırımları fiilen bir ticaret ambargosu düzeyine getirerek bu ülkenin ekonomisinin çöküşünü hızlandırmak" dedi.

'ABD'nin kendisini bağlar'

Kararı değerlendiren Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, "ABD'nin yaptığı kendisini bağlar, bizim çok sayıda uluslararası anlaşmamız var" dedi.