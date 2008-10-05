ABD Türkiye’den radar üssü istedi

Time dergisi, Amerikan Savunma Bakanı Robert Gates’in Temmuz ayındaki Türkiye ziyareti sırasında İran’ın uzun menzilli füzelerine karşı Türkiye’de radar üssü kurmak için izin istediğini ileri sürdü.

Time, Türkiye’nin bu talebe “hayır” yanıtını vermesinin ardından Ürdün’e de benzer bir isteğin iletildiğini ancak aynı cevabın alındığını kaydetti. Habere göre ABD yönetimi olumsuz yanıtların ardından rotayı bölgedeki en önemli müttefiki İsrail’e çevirdi. İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak’ın teklifi kabulünün ardından Negev Çölü’nde bu üssün kurulması için çalışmalara start verildi. Varılan anlaşma uyarınca İsrailli yetkililerin radar sistemine girmesi yasak. Ayrıca radardan bilgi almaları da mümkün değil. Sistem, fırlatılan bir füzeyi 2 bin 400 km’den tespit edebiliyor. Bu da Amerikan füze bataryalarına düşman füzesini havada imha etmek için 60-70 saniye kazandırıyor.