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BBC Türkçe

ABD, Türkiye'den gelen kargo için ek önlemler alıyor

ABD Ulaştırma Güvenliği İdaresi, Türkiye'den havayoluyla gelen tüm kargo paketlerinin sıkı denetime tabi tutulmasına yönelik bir genelge yayımladı. Kararın 'kargo taşımacılığında beliren yeni tehditlere karşılık verebilmek için' alındığı açıklandı.

29 Nisan 2018 20:30

ABD Ulaştırma Güvenliği İdaresi (TSA) , Türkiye'den havayoluyla gelen tüm kargo paketlerinin sıkı denetime tabi tutulmasına yönelik bir genelge yayımladı.

TSA Sözcüsü Michael England, kararın 'kargo taşımacılığında beliren yeni tehditlere karşılık verebilmek ve küresel havacılıkta güvenlik eşiğini yükseltmek için' alındığını açıkladı.

England, yeni yönetmeliğin, Türkiye'nin halihazırda ABD'ye giden kargo için gönüllülük esasında uyguladığı güvenlik prosedürünü zorunlu hale getireceğini söyledi.

Sözcü bu kapsamda, Türkiye'den gelen kargonun "İleri Hava Yolu Tarama Programına uygun şekilde inceleneceğini" belirtti.

ABD'li yetkililer, yeni güvenlik yönetmeliğinin Avustralya'da yaşanan bir olayından ardından ve istihbarat raporlarına dayanılarak çıkarıldığını açıkladı.

Avustralya polisi Temmuz'da Türkiye'den gelen bir kargo uçağında, kısmen monte edilmiş ve kıyma makinesi süsü verilmiş bir bomba bulunduğunu duyurmuştu.

Patlayıcının üst düzey bir IŞİD komutanı tarafından gönderildiğinin tespit edildiğini belirten polise göre bu bombayla 15 Temmuz'da Etihad Havayolları'nın 15 Temmuz'da Sydney'den Abu Dabi'ye yapacağı tarifeli sefere saldırı düzenlenecekti.

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